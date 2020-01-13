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拒繳6千多萬稅款遭管收 科技業前老董嗆只是公司門神

南科一位科技廠前老董積欠6300多萬元稅款，被行政執行署台南分署聲請管收獲准。（記者王俊忠翻攝）

南科一位科技廠前老董積欠6300多萬元稅款，被行政執行署台南分署聲請管收獲准。（記者王俊忠翻攝）

2020-01-13 13:28:50

〔記者王俊忠／台南報導〕原設廠在台南科學園區的安揚材料科技公司經營LED製造等業務，欠繳幾個年度的營業稅、營所稅、房屋稅及罰款，迄管收前還欠6354萬元、一直拒繳，行政執行署台南分署調查安揚公司詹姓前負責人先前有7億多元等大筆資金進出，到案後卻稱自己只是安揚門神、非公司負責人，不願提清償計畫。行政執行署台南分署向法院聲請管收詹男獲准。

台南分署查出，安揚公司積欠2014年度營業稅及罰鍰、2015年度營業稅、2014、2015年度營利事業所得稅及2018、2019年度房屋稅等，經多個移送機關從2016年間陸續移送台南分署強制執行，尚欠約新台幣6354萬元卻拒繳。

台南分署主任執行官張哲榮表示，經行政執行官劉芷穎調查發現，安揚公司詹姓前負責人（男、56歲）從2014年1月至2015年2月間由安揚公司流出7.56億元到詹姓前負責人所管控帳戶；又詹男於2014、2015年擔任安揚董事長期間，融資取得1489萬8000元全數匯入其實際掌握的另1家科技公司帳戶內。

詹姓前負責人於2019年10月間到台南分署說明時，僅稱自己是安揚公司的門神，非實際負責人，不願提出合理清償計劃。近日，詹男再到台南分署說明，執行官訊問後認為有不履行義務可能、有隱匿財產或處分情事的管收事由，當場留置，並將他移送台南地院聲請管收；法官裁准管收、解送台南看守所。

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