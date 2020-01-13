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「九二共識」怎麼辦？ 謝龍介：應該進行黨內路線大辯論

謝龍介表示，選後最重要的是，如何把國民黨改造成更貼近民意。（記者蔡文居攝）

謝龍介表示，選後最重要的是，如何把國民黨改造成更貼近民意。（記者蔡文居攝）

2020-01-13 12:39:35

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨這次總統及立委選舉大敗，黨內檢討聲浪四起，賣力輔選的國民黨台南市黨部主委謝龍介今天對此表示，選後最重要的是，如何把國民黨改造成更貼近民意。現在九二共識恐怕已被民進黨操作成一國兩制，招牌已被污損，雖然是一樣的內容，但現在國民黨是要掛新招牌還是舊招牌？

謝龍介表示，當初九二共識、兩岸議題原本是國民黨的強項，但「維持現狀」被蔡英文拿走後，怎麼論述如何九二共識，以及對於世代和路線問題，國民黨要去面對，未也也應不排除應該進行黨內路線大辯論。

謝龍介說，黨的路線是否被否定，或已不符合選票市場？未來如何論述、是否調整，年輕人為何離你而去？這是黨要去思考的問題。對於世代和路線問題，國民黨要去面對。

他表示，韓市長目前最重要的工作就是先把市長工作做好，而他自己當時說法是要選黨主席，但是現主席還沒辭就沒有所謂選的問題。如果黨沒有提出論述、路線和世代問題，誰去當黨主席都沒有希望。

他說，希望蔡英文捍衛主權不是嘴巴說說而已，兩岸政策怎麼做，這很重要，期待蔡能和緩處理兩岸問題。

至於，很多網友要他兌現請吃雞排一事，謝龍介表示，雞排早在上個月就GG了，他上個月與和某慈善單位連繫妥，今天就會作業把30萬元雞排款項捐出去，他從政以來就是信守承諾。這次大選可說出乎意料之外，原本他預估台南有1至2席，但是像是踫到大海嘯、大改變，這是風向民意表達，尊重選民的決定。

他說，韓國瑜這次拿了500多萬票，算是守住基本盤，但中間和年輕選民世代不買單，造成世代問題，執政黨巧妙運用國家的危機感，造成世代間危機意識的提高，國民黨接受這事實，這是民主的真諦，選民的決定一定會忠誠接受。

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