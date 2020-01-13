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碧雲傳香 東山3國小學童走讀在地文化

「東山迎佛祖」為台南市國定重要民俗，東山3所國小學童今走讀古香路，認識在地歷史文化。（記者王涵平攝）

「東山迎佛祖」為台南市國定重要民俗，東山3所國小學童今走讀古香路，認識在地歷史文化。（記者王涵平攝）

2020-01-13 12:21:57

〔記者王涵平／台南報導〕「東山迎佛祖」為台南市國定重要民俗，東山3所國小學童今走讀古香路，認識在地歷史文化。

「東山迎佛祖」將在1月17日舉行，東山國小今年首次接受碧軒寺委託，辦理文化部「碧雲傳香」文化體驗教育推廣計畫，東山、聖賢與吉貝耍國小等3校畢業生走訪古香路，深耕在地文化。

3校師生在碧軒寺集合後，東山區長董麗華、碧軒寺主委陳義藤、東山國小校長曹欽瑋、聖賢國小校長湯智仁及吉貝耍國小校長姜秋蘭共同主持，先向「觀音佛祖」祈福感恩，師生志工一行80餘人背著東山區公所贈送的背包、繫上碧軒寺的平安香包。

從香路起點杭內聖安宮，東山迎佛祖上山路途險峻，沿途有岩石地質、斷層、植被林相可觀察，甚至還能遠眺大仙寺，部分路段傾斜角甚至達30幾度，通過耐力的考驗，抵達碧雲公園，分組進行解說導覽學仔地、九股仔的由來，最後在碧雲寺總幹事接待享用碧雲寺提供平安餐。

曹欽瑋表示，東山迎佛祖暨繞境是台南地區沿山地帶最壯麗的廟會活動，活動延續已超過170年之久，東山區公所、碧軒寺、碧雲寺、番社庄文史工作室、番社蔬果聯盟及東山DOC協辦走讀活動，是戶外教育與文化體驗最佳典範。

東山國小辦理走訪香路活動已邁向第6年，將活動納入12年課綱的校定課程外，冀望東山學子深耕在地文化，習得「飲水思源、感恩報澤」的觀念，以身為東山人為榮。

「東山迎佛祖」為台南市國定重要民俗，東山3所國小學童今走讀古香路，認識在地歷史文化。（記者王涵平攝）

「東山迎佛祖」為台南市國定重要民俗，東山3所國小學童今走讀古香路，認識在地歷史文化。（記者王涵平攝）

「東山迎佛祖」為台南市國定重要民俗，東山3所國小學童今走讀古香路，認識在地歷史文化。（記者王涵平攝）

「東山迎佛祖」為台南市國定重要民俗，東山3所國小學童今走讀古香路，認識在地歷史文化。（記者王涵平攝）

「東山迎佛祖」為台南市國定重要民俗，東山3所國小學童今走讀古香路，認識在地歷史文化。（記者王涵平攝）

「東山迎佛祖」為台南市國定重要民俗，東山3所國小學童今走讀古香路，認識在地歷史文化。（記者王涵平攝）

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