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連眷村票箱都勝選 新科立委林宜瑾：勝選歸功4主因

南市議會民進黨團幹部交接，由市長黃偉哲（右3）率眾人齊心高喊「團結自信，守護台灣。6席全上，台南第一。」（記者蔡文居攝）

南市議會民進黨團幹部交接，由市長黃偉哲（右3）率眾人齊心高喊「團結自信，守護台灣。6席全上，台南第一。」（記者蔡文居攝）

2020-01-13 12:17:09

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會民進黨團今天（13日）召開「黨團總召交接」記者會，台南市長黃偉哲出席觀禮並監交。卸任台南市議會民進黨團總召的新科立委當選人林宜瑾，黨團成員紛紛向她恭喜道賀，她並將這次勝選歸功於4項主因。

林宜瑾表示，選戰從剛開始的拉鋸到最後起風大獲全勝，「歸功於4項主因」，分別是蔡英文總統改革有成，她在基層明顯感受到選民在小英總統帶領下改革有成，成果並嘉惠於一般市民；賴清德副總統投入參選並全力輔選，讓她支持度明顯獲得挹注；再者黃偉哲市長施政有感，選民也反映在支持度上，最後則是鄉親栽培22年，讓她瞭解地方訴求而有信心來打贏這場選戰。

林宜瑾說，感謝選民不分藍綠支持，讓她在眷村票箱都能勝選，顯示選民不分黨派支持她，她也會不分黨派爭取建設，為鄉親打造更好的永康、新市和新化。

台南市議會民進黨團幹部今天交接，由新任總召邱莉莉率領幹事長李宗翰和書記長林志展，接任前任總召、新科立委當選人林宜瑾、及其幹事長林志聰和書記長劉米山，眾人齊心高喊「團結自信，守護台灣。六席全上，台南第一。」期待新任總召邱莉莉帶領黨團「對內團結、對外合作」。

邱莉莉表示，團結黨團內部是歷任民進黨團總召最重要課題，讓黨團能夠團結對外，強化黨團戰鬥力。從2月起民進黨籍議員僅剩20席，離過半29席尚有9席之差，將以最大誠意結合他黨議員共同推動台南市進步並監督市政。不論如何，首要任務是團結黨團內部，先安內後壤外。

黃偉哲表示，面對勝選榮耀，第一，感謝蔡英文總統展現充分毅力，在最艱難的時刻帶領民進黨走谷底，第二，感謝所有黨團成員及支持者，大家將士用命團結求勝，第三，感謝所有選民支持，但民意如流水，大家要非常戒慎。

南市議會民進黨團幹部交接，新任總召邱莉莉（右2）自前任總召、新科立委當選人林宜瑾（左2）接過印信，市長黃偉哲（中）監交。（記者蔡文居攝）

南市議會民進黨團幹部交接，新任總召邱莉莉（右2）自前任總召、新科立委當選人林宜瑾（左2）接過印信，市長黃偉哲（中）監交。（記者蔡文居攝）

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