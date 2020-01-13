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台南大忠里架戶外顯示板：空品、氣溫、Wi-Fi…都有了

台南市南區大忠里內架設可顯示空污、溫度指數等多功能智慧顯示看板。（記者王俊忠翻攝）

台南市南區大忠里內架設可顯示空污、溫度指數等多功能智慧顯示看板。（記者王俊忠翻攝）

2020-01-13 09:27:29

〔記者王俊忠／台南報導〕近年來空氣品質指數一直是國人關心的議題，台南市南區大忠里長許智雄透過市府研考會智慧中心協助，運用科技最簡單的方式提醒空污指數，讓里民能提早預防。這想法終於在今年打造1個以物聯網概念並可擴充5G、AI裝置的載具，多功能戶外顯示板完成，也是台南市首創。

南市府研考會近年積極運用創新科技、提供符合民眾需求的公共服務並以智慧城市發展為方針，積極整合既有資源與產業鏈、打造開放實驗場域，藉由智慧城市政策的落實以提升市民生活品質。南區區長蔡秀琴與大忠里長許智雄在研考會智慧發展中心協助下，訂定以大忠里為試辦地點、媒合在地新創廠商合作。

許智雄先自籌經費啟動計畫實證，經多次勘查及規劃後進行實品開模及功能開發，測試後效果非常顯著，除可提供PM2.5、溫度偵測顯示外、也提供里民免費無線Wi-Fi，而周遭的里內監視器也透過該裝置回傳里服務中心及警察局，後續將可再導入車牌辨識及火煙偵測等AI辨識功能，為里民身家安全把關。

蔡秀琴表示，這個成果為公務單位跨部門合作為民服務，提供一個最佳的案例，區內的施政也會持續秉持這樣精神為區內民眾服務。許智雄說，鄰里智慧化發展是未來發展的重要方向，其對里內施政非常有助益，日後智慧城市的概念會落實在民眾生活中。

台南市南區大忠里內架設可顯示空污、溫度指數等多功能智慧顯示看板。（記者王俊忠翻攝）

台南市南區大忠里內架設可顯示空污、溫度指數等多功能智慧顯示看板。（記者王俊忠翻攝）

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