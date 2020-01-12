作風開放人妻交2小王還玩3P 控2男性侵被法官打臉

人妻控兩男性侵，但台南高分院查無具體證據、判兩男子無罪。（情境照）

2020-01-12 23:33:20

〔記者王俊忠／台南報導〕作風開放的人妻小琪（化名）涉同時交往2名小王，還與其中1名小王、小王的友人等2男大玩3P性愛遊戲，後來小琪指控兩男性侵不成、還落得遭丈夫休妻下場。

檢方起訴指出，陳姓男子於2017年10月17日下午與人妻女友小琪在1家汽車旅館房內，陳男打電話聯絡男性友人阿評到這家汽車旅館，陳男並對小琪恫稱「等一下阿評來了，我叫妳做什麼就做，若不順從穩死的」，陳男還拿走小琪手機。

待阿評抵達時，陳男要小琪脫去衣物、脅迫小琪先為阿評生殖器口交，接著，阿評生殖器再進入女方下體直到射精；阿評完事後，陳男接手以同樣方式進入女方下體、性侵得逞。

被告陳男、阿評坦承是有先後與小琪發生性關係，但不是性侵對方。陳男說，他與小琪是婚外情男女朋友關係，之前已發生多次性關係，當天是因小琪與另位小王阿維有來往而發生爭執，有動手打了小琪，其後兩人把這事講開。

陳男說，他告訴小琪如她有性需求，可幫忙找人來滿足她。當天友人阿評恰有事來找他；小琪也說她喜歡做愛才偷吃，就邀請阿評一起玩3P性愛，小琪也同意3P。阿評表示，起初發現小琪是他工作同事的妻子，原本驚訝也拒絕玩3P，後來是陳男與小琪一直請託他一起玩，才同意這麼做，與小琪性愛過程都是女方為他口交、坐在他身上性交，整個過程都沒有去碰觸女方。

事後，小琪報警控告陳男與阿評強制性侵害，檢方起訴後一審判陳男、阿評兩人無罪，檢方上訴二審。

台南高分院法官調查原、被告3人供述、事證與其他證人供詞，兩名被告堅稱是性愛而非性侵，法官並發現小琪指控情節前後不一，案發當天小琪並未報案或告知親人此事，反倒拿其他手機打電話給陳男安撫情緒、證明她未與阿維來往，其丈夫在案發當晚與隔天也都未察覺妻子有異狀；小琪丈夫也稱知道妻子有婚外情才離婚，並非因小琪遭人性侵才跟她分手，不能依女方片面供述遽認兩名被告有罪，因此判陳男與阿維兩人無罪，小琪還可上訴。

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