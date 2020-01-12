民進黨政黨票與總統票差很大 黃偉哲：年輕人願給小黨空間

蔡英文總統這次拿下817萬票順利連任，民進黨政黨票卻只取得481萬票，台南市長黃偉哲認為，主因是年輕選民願意給小黨空間。（資料照，記者劉信德攝）

2020-01-12 23:48:25

［記者劉婉君／台南報導］總統大選由蔡英文拿下817萬0231票順利連任，民進黨政黨票則取得481萬1241票，兩者差很大，台南市長黃偉哲認為，主要的原因是政黨選項很多，年輕選民願意給小黨空間，並非民進黨的不分區名單有什麼不好。

蔡賴配在台南市拿下78萬6471票，得票率67.3782%高居全國第一，民進黨在台南市則獲得48萬6263票。黃偉哲以2018年市長選舉為例指出，當時他的得票率低，是因為台南市共有6名候選人，且一般認為的泛綠候選人占多數，事實上，2010、2014、2018年市長選舉時國民黨候選人取得的票數，和此次韓國瑜在台南的得票數，都在國民黨的基本盤範圍內，因此，他並不認為民進黨不分區選得不好就是選民放棄民進黨。

黃偉哲表示，民進黨的不分區名單沒有吳斯懷、葉蘊蘭那種「地雷」名單，「水牛伯」游錫堃曾在新北市力抗朱立倫，資歷上列不分區也合理，只是政黨有很多選擇，年輕人願給小黨表現的空間，但國家領導人就只有一個，所以才會出現得票數上的落差，他尊重年輕選民的想法，這就是民主。

黃偉哲說，就像小英總統說的，改革會持續，民進黨也會更謙卑地反省，未來希望政黨在政策方向思考時，多與社會溝通多對話。

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