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首頁　>　臺南市

韓大造勢激綠營危機感 年輕選票湧助林俊憲連任立委

2020-01-12 23:58:25
連任南市第五選區立委的林俊憲（右一）12日即到選區向支持者謝票。（記者王俊忠翻攝）

連任南市第五選區立委的林俊憲（右一）12日即到選區向支持者謝票。（記者王俊忠翻攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市第10屆立委選舉，因立委席次從5席增加到6席，牽動選區調整，第五選區範圍變動、涵蓋東區16里與南、安平、中西等3區，民進黨現任立委林俊憲在國民黨與小黨、無黨挑戰者夾擊下，依舊高票當選，連傳統藍軍票倉的東區幾乎都是林俊憲取得壓倒性勝利。

南市立委第五選區有民進黨立委林俊憲、國民黨市議員蔡淑惠、「虧雞福來爹─林義豐」、反南鐵東移要角、教授陳致曉、安定力量聯盟牧師李伯利、無黨籍吳炳輝參選，在6搶1情勢下，票數集中於林俊憲、蔡淑惠兩候選人，其他小黨、無黨人士得票有限，顯然有棄保、西瓜偎大邊效應出現。

民進黨南市東區市議員蔡旺詮表示，選前，綠營眼見韓國瑜造勢場相當盛大，評估綠營在總統局可能只會小贏，對立委選情也不敢樂觀，沒想到11日開票後，民進黨獲得大贏局面。

連任南市第五選區立委的林俊憲（右一）12日即到選區向支持者謝票。（記者王俊忠翻攝）

連任南市第五選區立委的林俊憲（右一）12日即到選區向支持者謝票。（記者王俊忠翻攝）

蔡旺詮認為，第1、因外在政治環境之利，藍、綠陣營各自歸隊，加上投票率高達7成5，中間選民游移到較可能勝選的一方，有效化解第五選區參選爆炸的複雜性，原本教會出身的安定力量李伯利與無黨籍林義豐等人因此被邊緣化、得票有限。

第2是選前最後時刻，小英總統在17天內南下台南輔選6次，都特別連結林俊憲選區，加上賴清徳同框加持，成功化解教會對同性婚姻政策的反彈危機，因此，參選情勢最複雜的第五選區，民進黨能拿下勝選，更是具有台南6席全上的指標意義。

一位熟悉選戰的政壇人士則說，選戰最後階段，韓國瑜的大造勢熱情成功場面激起綠營的危機感，積極展開動員；此外，這回年輕族群踴躍出來投票，讓投票率衝上7成5，也是第五選區勝選的一大助力，事實上，台南6席立委，民進黨揮出全壘打、完勝，與鐘擺再度擺回民進黨一方，整體環境有利於綠營選將，拋開2018年底市長、市議員選舉戰績不佳的陰霾。

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