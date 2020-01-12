果真一級戰區！王定宇、洪秀柱之爭 激出台南最高投票率

2020-01-12 20:48:32

［記者吳俊鋒／台南報導］台南第6選區立委之爭，因前國民黨主席洪秀柱請纓角逐，對決尋求連任的民進黨王定宇，形成「全國最高票」力抗「全國最資深」的經典戲碼，躍為一級戰區；這場藍綠爭鬥，果真激出了78.17％的投票率，為全市各選區之最。

王定宇認為，洪秀柱知名度高，地位高，曾擔任立法院副院長、國民黨主席，還一度選過總統，讓第6選區成為激戰區，由於投票率超高，選出的民意代表性也高，亦即更有代表性。

台南第6選區涵蓋仁德、歸仁、關廟、龍崎的南關線，以及東區的29里，總選舉人數逾25萬6000人，王定宇挾2016年全國得票數居冠的氣勢，爭取連任，8屆立委資歷的洪秀柱則南下親征，各界矚目。

開票結果揭曉，王定宇以11萬6174票，擊敗了洪秀柱的7萬2137票，大勝4萬4037票，不僅投票率78.17％是6個選區最高，東區29里投票率78.37％、歸仁區的78.33％，以及關廟的78.02％等，更是全市各行政區前3名。

仁德投票率雖然不到78％，但也高達77.95％，排名第4，等於包辦全市前4高投票率的區域，而全市人口最少的龍崎，位處偏遠山區，還有74.56％的投票率，顯見第6選區激戰的程度。

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