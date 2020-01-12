鍾肇政傳記《攀 一座山》 看文學家一生也看台灣文學發展脈絡

《攀 一座山─以生命書寫歷史長河的鍾肇政》作者鍾延威（左），與鍾肇政摯友張良澤（右）對談新書以及鍾肇政對文壇的意義。（記者劉婉君攝）

2020-01-12 21:22:37

［記者劉婉君／台南報導］95歲的國寶級台灣文學家鍾肇政，被尊稱為「台灣文學之母」，新書《攀 一座山─以生命書寫歷史長河的鍾肇政》，是鍾肇政之子鍾延威為父親完成的傳記，客觀呈現鍾肇政的各種面向，同時也可一探台灣文學的發展脈絡。

《攀 一座山》由客家委員會客家文化發展中心出版，作者鍾延威與鍾肇政的摯友、真理大學台灣文學資料館名譽館長張良澤，今天下午在台南市政大書城舉行簽書座談會，張良澤表示，鍾肇政是戰後第一個提倡台灣文學的人，曾提拔許多年輕一輩的作家，也曾挖掘許多前輩作家，《攀 一座山》客觀描述鍾肇生一生的故事，讀者也可以透過鍾肇政的一生，看台灣的歷史，以及台灣文學的發展。

張良澤表示，鍾延威照顧父母多年，長期聽鍾肇政述說過去的故事，《攀 一座山》雖是兒子撰寫父親，內容客觀呈現，且並非流水帳，小說的筆法也讓讀者在閱讀時感到有趣味。

鍾延威的第1本書就是為父親寫傳記，他說難度真的很高，因為是傳記，所以必須絕對客觀，但從兒子的角度寫自己的父親，要保持一定的距離很不容易，有時離得太遠，有時又太近，而且鍾肇政實在太有名，坊間已有許多相關的研究，要寫出未曾寫過的內容就是一大挑戰。

鍾延威說，在側寫父親的一生時，難免也要面對自己的過去，重新面對人生的悲歡離合，也是一段自我洗滌的過程。

至於為何以《攀 一座山》為書名？鍾延威表示，父親在文壇上的成就像一座山，一生撰寫近2千萬字，提攜的後進與挖掘的前輩有許多，而每個人看山的面向都不同，他希望像觀察一座山一樣，呈現出鍾肇政不同的面向，如身為爸爸或兒子也會有軟弱的一面，及在文學路上堅持熱情的一面等。

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