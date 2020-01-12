搶下關鍵1席 林宜瑾新選區大勝4萬票

民進黨台南第四選區立委當選人林宜瑾（拿麥克風者）此次遇上國民黨對手實力堅強，仍穩扎穩打，最後在永康、新市、新化大贏，成為新選區首位當選者。（記者萬于甄攝）

2020-01-12 16:59:33

〔記者萬于甄／台南報導〕台南立委第四選區因應行政區人口成長而增設，也成為台南此次立委選戰中，唯一一區非現任立委挑戰連任，搶下這關鍵一席對各黨來說意義重大，選戰焦點也落在藍綠兩位在地市議員林燕祝、林宜瑾的對決，最後由民進黨林宜瑾以高達近6成得票率，大贏國民黨林燕祝。

第四選區選舉結果出爐，由民進黨市議員林宜瑾挑戰成功，不僅為綠營奪下國會席次，更是新席次首位當選者，林宜瑾雖一度與對手國民黨林燕祝選情呈現角力拉鋸戰，不過，後期主攻反滲透議題，並由多位黨內大咖積極輔選，發揮「母雞帶小雞」的效果，守下台南立委席次。

地方人士分析，永康為第四選區最大票倉，而藍綠雙林均為永康在地議員，兩人長期扎根地方服務，讓藍綠選情始終是五五波，而永康因屬都會區，中間選民易受總統大選選情牽動，尤其，國民黨總統候選人韓國瑜後期聲勢逐漸下滑，恐連帶影響地方立委選戰，讓綠營占有優勢。

藍營基本盤雖在新化區占有優勢，新市區基本盤則屬綠大於藍，但林燕祝此次卻三區全輸，其中，新市輸7929票、永康輸2萬9065票，連故鄉新化也輸了5000票，讓選情大勢已去。

林燕祝因選戰策略主攻多年來的在地服務口碑，但缺乏黨內大咖政治人物的「母雞」造勢，選戰後期也似乎想淡化受總統候選人韓國瑜的影響，加上選前最後一個月意外因關心永康工廠火警服務案件遭波及，導致選情無力回天。

反觀，林宜瑾在選舉最後關頭猛攻對手紅色統戰的背景議題，並提出許多政策政見，拉抬選情聲勢，加上香港反送中議題催化年輕選民的投票意願，讓林宜瑾氣勢後來居上，在此次選舉對決中大贏，成功守下綠營鐵票區的台南立委席次。

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