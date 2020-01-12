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郭國文狂拿台南12萬票 勝選密碼3票倉各贏1萬票

台南市第二選區民進黨立委郭國文（右四），這次狂拿12萬高票連任。（記者楊金城攝）

台南市第二選區民進黨立委郭國文（右四），這次狂拿12萬高票連任。（記者楊金城攝）

2020-01-12 13:07:51

〔記者楊金城／台南報導〕去年3月立委補選成功擋下韓流的台南市第二選區民進黨立委郭國文，這次狂拿12萬票擊敗國民黨李武龍，立委連任成功，在向來居弱勢的山區得票翻轉外，在麻豆、佳里和善化都各贏1萬票，麻豆區是李武龍大本營，也敵不過民主聖地，開票結果毫無地主優勢，郭國文勝選印證立委任內政績獲得鄉親肯定。

郭國文勝選關鍵除了大環境「韓流」退燒、香港返送中、小英執政成績的母雞加持效應、年輕選票大舉返鄉外，他在去年3月立委補選當選後的國會表現和為民服務更具關鍵。

李武龍在選戰開打後，勤走基層，強打「陸軍」組織戰，郭國文其實不敢大意，補選當選立委後就當競選連任在跑，選情並未與李武龍拉開。

開票結果，郭國文拿到12萬票高票連任，大勝李武龍，可以說是選民肯定他在立委任內的表現，現任立委具優勢。

像山區一向是藍營優勢區，郭國文關心農漁業，爭取物流中心、芒果、文旦收購、爭取到南科三期擴建案在台南定案，反應他在選票上大幅成長。

開票一路領先，郭國文最後在山區得票只在楠西小輸，在大票倉麻豆、佳里和善化都各贏1萬票，另在安定得票是李武龍得票數的一倍，連自己都很驚訝。

李武龍大本營在麻豆，又是佳里的女婿，選戰時還刻意降低國民黨色彩、與韓若即若離，要選民「選人不選黨」，最後也只能時不我予，敗選收場。

李武龍在敗選後，指出鄉親的選票是給他最大的鼓勵與溫暖，也有風度的恭喜祝福郭國文當選立委。

台南市第二選區民進黨立委郭國文，這次狂拿12萬票，選戰期間訴求總統選英文、立委挺國文。（記者楊金城攝）

台南市第二選區民進黨立委郭國文，這次狂拿12萬票，選戰期間訴求總統選英文、立委挺國文。（記者楊金城攝）

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