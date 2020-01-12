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洪秀柱：新的黨主席論述 不能脫離中華民國憲法原則

洪秀柱（中）對兩岸論述指一中憲法是指中華民國的憲法、非對岸憲法，我國憲法方向是朝向統一的。（記者王俊忠攝）

洪秀柱（中）對兩岸論述指一中憲法是指中華民國的憲法、非對岸憲法，我國憲法方向是朝向統一的。（記者王俊忠攝）

2020-01-12 12:45:30

〔記者王俊忠／台南報導〕首度南下台南參選第六選區立委失利的國民黨前主席洪秀柱，今天上午到東區關帝殿上香參拜後對於國民黨未來兩岸論述問題，洪秀柱強調，日後新的黨主席論述不能脫離「中華民國憲法」的原則。

媒體問及國民黨是否被扣上又紅又統的帽子？洪秀柱苦笑說，這就是民進黨操作成功的地方，在選舉技術上，國民黨總是不如民進黨，被扣上紅統的帽子、又失去話語權，無法向選民說明清楚黨的主張與立場而處於劣勢。

洪秀柱說，所以國民黨要拿回政策的話語權，中華民國憲法是指「一中憲法」、是朝向統一的憲法，這一中是指中華民國，而不是指對岸，憲法裡有白紙黑字寫得很清楚，只是未來要如何做，才能朝此目標邁進，因這可能倒過來引發我國被統一、被赤化的憂慮，這個與國民黨路線都要向國人解釋、說明清楚，才能安心看到未來。

洪秀柱認為，我國在與對岸針對統一問題進行對話、協調與溝通時，也要向民眾說明清楚，不能隨意的被民進黨扣住紅帽子，以致在選舉發酵、敗選，這是很划不來的！

此外，洪秀柱說，她昨晚已經說過，國人要為這次大選的選擇結果可能產生的後遺症、後果影響去做承擔，年長者苦口婆心對年輕人說出擔憂或者是說不清楚，年輕人也聽不進去，例如太陽花學運事件，受傷的是誰？受傷的是台灣自己，因為台灣變得沒有經濟競爭力！她請大家思考，贏了選舉，可能失去未來，這是值得擔憂的事。

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