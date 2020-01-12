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韓粉快朝聖！韓國瑜在台南這裡唯一贏小英

在台南通往曾文水庫的山區楠西區，是韓國瑜唯一贏過蔡英文的行政區。（記者蔡文居攝）

在台南通往曾文水庫的山區楠西區，是韓國瑜唯一贏過蔡英文的行政區。（記者蔡文居攝）

2020-01-12 08:41:34

〔記者蔡文居／台南報導〕2020總統選舉，民進黨蔡賴配在台南拿下全國最高得票率67.3782％，大贏韓張配近45萬票，韓張配在台南得票率不到三成，僅得到29.1028％。不過，在台南通往曾文水庫的山區楠西區，是韓國瑜唯一贏過蔡英文的行政區，也是小英在台南37個行政區中，唯一得票率未達五成的行政區。

民進黨台南市黨部主委黃先柱分析說，台南山區長期以來就是深藍的鐵票區，不過這次僅楠西區小英得票率未過半，其他行政區均拿下過半的選票。

他表示，台南山區因聚落分散，長期以來資訊較封閉，加上年輕人幾乎都外流，有利於藍營的政治經營，因此是未來民進黨應該再加強耕耘的選區。

根據中選委會的統計，在楠西區，韓國瑜獲得2769票，得票率48.9136％；蔡英文獲2725票，得票率48.1364％，韓國瑜以44票的些微票數拿下該行政區的第一高票；宋楚瑜則獲167票，得票率2.95％。

除了，楠西區外，同為山區的南化區和玉井區，這2區蔡英文的得票率雖過半，但未達六成，是台南小英僅有的3區得票率未達六成的行政區。

玉井區韓國瑜3452票，得票率41.2081％；蔡英文4645票，得票率55.4494％；南化區韓國瑜2136票，得票率41.1165％；蔡英文2897票，得票率55.7652％。

楠西區是小英在台南37個行政區中，唯一輸給韓國瑜的一區，也是得票率唯一未達五成的行政區。（記者蔡文居翻攝）

楠西區是小英在台南37個行政區中，唯一輸給韓國瑜的一區，也是得票率唯一未達五成的行政區。（記者蔡文居翻攝）

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