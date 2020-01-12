選後傳「雙殺」新賭盤 韓國瑜的家庭關係成賭注

選舉結束，但有組頭設計選後賭盤，PK盤賭韓國瑜是否會跟家人同框。（記者王捷翻攝）

2020-01-12 07:03:03

〔記者王捷／台南報導〕總統選舉開票後，又傳出有組頭看中韓國瑜仍有一波「雙殺」話題，因此開出PK賭盤，賭的竟然是韓國瑜的家庭關係，據了解，賭客可在一定期限內下注，賭韓國瑜是否會與韓冰、李佳芬同框，出席政治場合。警方認為是在挑戰公權力，將會深入調查。

有知情人士透露，部分組頭開這個盤，是認為選後還會有一波罷免韓國瑜當市長的「雙殺」話題，韓國瑜仍有一定的話題性，會想設計這樣的賭盤內容，是因為在投票前，傳出韓國瑜給新莊王小姐600萬的事件，韓一直未給出交代，且李佳芬在去年12月底也突然到澳洲出訪，讓外界都很好奇，這個事件是否影響了韓國家庭關係。

雖然，韓國瑜粉絲頁在1月2日凌晨，突然PO出與李佳芬合照，並PO文指出「你們越黑我們越好」，部分組頭也有看到這個訊息，但認為可能是為了顧及選舉大局做出的動作，但現在總統大選落敗，如果「雙殺」韓國瑜成功，韓國瑜又成為一介布衣，家庭關係究竟如何演變，讓組頭認為有設計賭盤的機會。

知情人士指出，這次PK盤也大多是1賠1，賭客可在一定期間內下注韓國瑜是否會與韓冰或李佳芬同框出席政治活動。警方則指出，警方查緝賭博，不會因為選舉結束就放鬆，會蒐集相關情資調查。

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