4連霸成功！ 陳亭妃自行宣布當選

陳亭妃自行宣布當選，現場支持者齊歡呼！（記者王姝琇攝）

2020-01-11 18:22:31

［記者王姝琇／台南報導］台南第三選區立委候選人陳亭妃自下午4點多起開票一路壓倒性勝利，接近晚間6點時已開出得票近10萬票，在媽媽陳黃秀與妹妹陳怡珍的陪同下自行宣布當選！4連霸成功！

陳亭妃也邀請現場民眾繼續等待總統開票結束，一起迎接大勝利；並宣布於1月18日下午3點在小北成功夜市舉辦感恩音樂晚會。

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