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首頁　>　臺南市

自行宣布當選 王定宇：人民用選票保護台灣

王定宇自行宣布當選。（記者吳俊鋒攝）

王定宇自行宣布當選。（記者吳俊鋒攝）

2020-01-11 18:15:41

［記者吳俊鋒／台南報導］民進黨台南第6選區立委之爭，因前國民黨主席洪秀柱出馬角逐，躍為全國矚目的一級戰區，尋求連任的民進黨王定宇，晚間6點許，因開票已得票逾7萬5000票，自行宣布當選。

王定宇強調，這場選舉全球關注，台灣人用選票向世界發聲，台灣不用像香港一樣，可以快樂地用選票，決定自己的政府，選舉結果，也代表向世界宣示，台灣是民主自由、人民當家的國家。

王定宇自行宣布當選。（記者吳俊鋒攝）

王定宇自行宣布當選。（記者吳俊鋒攝）

王定宇自行宣布當選。（記者吳俊鋒攝）

王定宇自行宣布當選。（記者吳俊鋒攝）

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