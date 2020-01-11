自行宣布當選 王定宇：人民用選票保護台灣

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
王定宇自行宣布當選。（記者吳俊鋒攝）
［記者吳俊鋒／台南報導］民進黨台南第6選區立委之爭，因前國民黨主席洪秀柱出馬角逐，躍為全國矚目的一級戰區，尋求連任的民進黨王定宇，晚間6點許，因開票已得票逾7萬5000票，自行宣布當選。
王定宇強調，這場選舉全球關注，台灣人用選票向世界發聲，台灣不用像香港一樣，可以快樂地用選票，決定自己的政府，選舉結果，也代表向世界宣示，台灣是民主自由、人民當家的國家。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
2020大選本報即時開票 區域立委當選名單（不斷更新）
6候選人穩定領先中！台南立委選戰 民進黨有望全壘打
只講究 不將就 熱銷盛況已突破七成！
台南市立委第三選區 陳亭妃自行宣布當選
對決「柱柱姊」 王定宇自行宣布當選
激烈拉鋸！僅領先楊瓊瓔76票 洪慈庸競總氣氛緊張
力克雲林張家小公主！蘇治芬自行宣布當選
吃到台南神級牛肉爐！外國記者：難怪川普一定要保住台灣
周子瑜返台當首投族？ 媽媽說話了
超級星期天》英德配台南造勢多熱？黄偉哲：照韓國瑜算法是100萬
百年酒樓改賣咖啡 多那之：盡量保留「寶美樓」舊建材
熱門推播