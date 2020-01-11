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台南立委6席揮出全壘打 民進黨部：反送中催化

民進黨台南市黨部主委黃先柱晚間表示，大環境對民進黨有利，尤其香港反送中，讓年輕人有危機意識。（記者蔡文居攝）

民進黨台南市黨部主委黃先柱晚間表示，大環境對民進黨有利，尤其香港反送中，讓年輕人有危機意識。（記者蔡文居攝）

2020-01-11 18:22:24

〔記者蔡文居／台南報導〕2020總統及立委選舉，民進黨英德配大勝國民黨韓張配，台南立委則6席全壘打。民進黨台南市黨部主委黃先柱晚間表示，大環境對民進黨有利，尤其香港反送中，讓年輕人有危機意識，提高投票率。

上次總統選舉，國民黨受到換柱影響，民進黨蔡英文大勝國民黨朱立倫45萬票，這次韓國瑜來勢洶洶，讓民進黨不敢大意，選舉開票不到半小時，小英台南總部就傳出總統選舉小英大勝韓國瑜，到了傍晚5點多，傳出台南市民進黨6席全壘打，現場歡聲擂動。

民進黨這次在台南推出6位候選人，包括賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲及王定宇等6人，在開票之後一路領先，至晚間6點多，即陸續自行宣布當選。

民進黨台南市黨部主委黃先柱分析指出，民進黨勝選主要是大環境因素，包括香港反送中、國民黨立委不分區提名過於傾中、親共，加上國民黨韓國瑜個人問題，說話顛三倒四，自己推翻自己，是一個錯誤的人選。

黃先柱表示，另外，這次選舉，民進黨顧全大局，願意栽培年輕人，整場選舉是團結的民進黨對抗分裂的國民黨。尢其，香港反送中更在基層發酵，加上國民黨不分區提名強化了反送中的危機感，民進黨只是採取穩紮穩打，按步就班，沒有犯錯，選戰就打得十分順手。

小英台南總部開票中心，到了傍晚五點多，傳出台南市民進黨六席全壘打，現場歡聲擂動。（記者蔡文居攝）

小英台南總部開票中心，到了傍晚五點多，傳出台南市民進黨六席全壘打，現場歡聲擂動。（記者蔡文居攝）

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