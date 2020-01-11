現身台南投票 阿扁：這1票太重要，一定要出來投

神情愉悅的前總統陳水扁在位於女兒戶籍處的投票所投下正副總統選票。（記者王俊忠攝）

2020-01-11 11:25:22

〔記者王俊忠／台南報導〕戶籍已遷到台南市東區耘非凡大樓、女兒陳幸妤住處的前總統陳水扁，今天上午近10點許由友人陪同現身設在東區南市衛生局1樓內的投票所，拿著手杖的陳水扁臉上堆滿笑容、看起來神情相當愉快。他說，今天天氣很好，是投票的好日子，這一票很重要，請國人大家一定要出來投票。

陳水扁說，請所有總統的頭家要把握手中神聖的一票、踴躍投票、返鄉投票，因為這一票太重要了，不僅影響台灣的未來，還會決定台灣人自己與下一代的生活方式，所以請國人同胞一定要出來投票。

這位前總統現身投票所時，引起其他等候排隊投票民眾的小驚呼，有民眾還熱情拿出手機邀請陳水扁一起自拍，在領取選票時，阿扁還與工作人員親切互動、問好，最後他笑著把3張選票分別投進3個票匭。

陳水扁說，他預估今天投票率會超過7成，今天家人都會去投票，太太吳淑珍會在高雄投票，他投完票會去找女兒陳幸妤與女婿、孫子，之後還有其他行程。

陳水扁於2018年底的地方市長選舉，首次到台南女兒戶籍地投票，此次是他第2次到台南投票。

有選務人員表示，今天天氣好，台南陽光普照，上午8點不到，許多投票所前都是大排人龍，預估投票率應該不錯。

神情愉悅的前總統陳水扁秀出自己身分證與投票通知單。（記者王俊忠攝）

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