正港南部人情味！ 他拿命追回鄰居的76顆柳丁

警方從吳姓男子的麻布袋裡取出76顆柳丁。（記者王捷翻攝）

2020-01-10 23:40:52

〔記者王捷／台南報導〕台南的人情味該如何形容？牛男可能就是最好的例子，他為了保住鄰居的76顆柳丁，不惜撞壞車子，也要把柳丁討回來。

黃姓柳丁農常跟鄰居牛男抱怨柳丁被偷，拜託牛男能幫他注意一下，去年9月某日凌晨，牛男果然發現吳姓男子偷摘走一布袋的柳丁，半夜衝進柳丁園逮吳男。吳男扛起一袋柳丁上車逃跑，牛男為了追回鄰居的柳丁，也跳上車追人，拚命用車擋下吳男，車子還遭撞壞，通報警方到場後，取出76顆柳丁。今年1月，法官認為吳男犯下竊案，判處罰金5千元。

據了解，年近7旬的吳男，平時獨來獨往，以打零工為生，但因年紀大了，工作機會變得越來越少，生活過得很節儉。去年9月間某晚，他肚子餓得實在受不了，突然想起牛男家附近有一片柳丁園，因此動起歪腦筋，抓起布袋丟上轎車就往牛男家方向駛去。

牛男富有正義感，鄰居常對他訴苦，表示每到年末柳丁產季，就會出現「有心人」，把還青綠的柳丁偷走，藏在倉庫裡等成熟再拿出來賣，一年的心血都白費了，拜託牛男在產季時幫忙多注意，牛男也把這件事放在心上，事發當晚剛好聽到柳丁園裡有騷動，才上前查看。

吳男潛入柳丁園，看到柳丁還是青綠色，果肉也還不夠甜，想多摘幾顆回家放熟，就因貪心而拉長了犯案時間，正好被趕來的牛男撞見。牛男對吳男大聲喝斥：「要做什麼？」吳男一驚，囁嚅表示都是要自己吃的，說完後連忙把一布袋柳丁甩上車，自己也開車逃跑。

牛男見吳男帶著柳丁跑走，也慌忙找出車鑰匙跳上車追人，吳男快抵達家裡時，倒車撞上牛男車輛保桿受損，牛男順勢以車擋住吳男去路，向警方報案。警方到場後，清點吳男布袋裡共有柳丁76顆，吳男表示很後悔，願意把柳丁還給牛男的鄰居，台南地院一審判處罰金5千元。

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