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首頁　>　臺南市

明天投票日不得競助選 違者至少罰50萬元

明天投票日，南市選委會強調，政黨及任何人不得從事競選、助選活動，違者將處50萬元以上500萬元以下罰鍰。圖為9日區公所點算選票作業。（記者洪瑞琴攝）

明天投票日，南市選委會強調，政黨及任何人不得從事競選、助選活動，違者將處50萬元以上500萬元以下罰鍰。圖為9日區公所點算選票作業。（記者洪瑞琴攝）

2020-01-10 21:39:32

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，將於明日舉行投票，投票時間為上午8時至下午4時。南市選委會強調，投票當日凌晨0時起，政黨及任何人不得從事競選、助選活動，或是在通訊軟體、社群網站轉發助選圖文，包括以手機簡訊、Facebook、LINE或其他社群媒體拉票，違者將處50萬元以上500萬元以下罰鍰。

南市這次選舉人數，總統副總統選舉為155萬6845人，立委不分區選舉為155萬6930人，立委區域選舉為154萬6098人，立委原住民選舉為5500人（平地原住民2534人，山地原住民2966人）。

南市選委會提醒，投票領取3種選票，包括總統副總統、區域或原住民立法委員及政黨票，記得攜帶投票通知單、國民身分證及印章，申請返國行使總統副總統選舉權的海外僑民，應攜帶本人有效的中華民國護照及印章前往投票，沒有投票通知單者，亦可憑國民身分證至投票所投票。

南市選委會表示，南市將開設1507處投開票所，部分選舉人投票所地點將與以往不同，請選民先確認投票通知單上的地點，避免跑錯造成不便，中選會及內政部戶政司等官網首頁均有提供投票所地點查詢服務，每一投票所亦有張貼內政部戶政司網頁的QR Code查詢條碼，可多加利用。

南市選委會強調，投票時不能攜帶手機、攝影器材進入投票所，避免違法受罰，各投票所外將設置手機放置處供民眾使用，請民眾切勿攜入投票所。投票所內或附近禁止競選或助選行為，若有拉票、穿著候選人競選背心進入投票所或於投票所附近徘徊不去等情事，都將觸法。

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