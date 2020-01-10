一級戰區掃街催票 王定宇：向世界展現台灣人民的意志

台南第6選區立委候選人王定宇（左1）車隊掃街，老縣長陳唐山（左2）陪同。（記者吳俊鋒攝）

2020-01-10 16:11:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南第6選區立委之爭，因前國民黨主席洪秀柱出馬角逐，選情全國關注，躍為一級戰區，尋求連任的民進黨王定宇，今天下午由第一名的老縣長陳唐山陪同，進行車隊掃街，最後衝刺，他籲請鄉親力挺，踴躍投票，透過民主選舉向全世界發聲，展現台灣人民的堅強意志。

王定宇的車隊今天下午自龍崎出發，沿182線掃街、拜票，從南關線到東區，全力向鄉親懇託，爭取支持，也訴求「台南新廊帶」的發展願景，他強調，未來絕對不負期待，透過重大建設政見的落實，帶動地方起飛，為下一代創造更美好、幸福的生活環境。

王定宇致詞時感謝陳唐山的相挺，陪同掃街，182線是南關線串連東區的重要交通動線，象徵居民生活命脈，尤其182線龍崎段的拓寬，是陳在縣長任內所完成，別具意義。

王定宇說，民主國家，透過投票結果產生總統、立委…等，維持國家運作，是件人民作主的大喜事，2020這場選戰，還有更重要的意義，台灣人要向世界說話，發出自己的聲音，會選擇什麼樣政府與方向，讓本來一直被忽略的台灣，受到全球關注。

王定宇指出，台灣用民主向全世界說話、香港用流血向全世界說話，北京人民卻無法向全世界說話，3者的差別，看到了台灣的可貴，籲請鄉親珍惜投票的機會，守護國家。

出發前，先到廟內上香、參拜。（記者吳俊鋒攝）

各輔選幹部誓師後出發，全力拜票。（記者吳俊鋒攝）

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