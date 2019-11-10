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人妻遭惡狼性侵 女兒自責幫下載交友軟體害了媽

人妻阿芳在網路交友軟體認識呂姓男子，兩人有感情糾葛，2017年4月初某晚間，呂男在汽車旅館對阿芳強制性侵得逞，台南高分院查明犯行案情、依性侵罪判呂男4年10個月徒刑。（情境照）

人妻阿芳在網路交友軟體認識呂姓男子，兩人有感情糾葛，2017年4月初某晚間，呂男在汽車旅館對阿芳強制性侵得逞，台南高分院查明犯行案情、依性侵罪判呂男4年10個月徒刑。（情境照）

2019-11-11 00:49:01

〔記者王俊忠／台南報導〕人妻阿芳在網路交友軟體認識呂姓男子，兩人有感情糾葛，2017年4月初某晚間，呂男約阿芳上車談，他竟把車開到汽車旅館，阿芳在旅館櫃檯3度欲跑出車外，都被呂男拉回，車子開進房間後，呂男對阿芳強制性侵得逞，台南高分院查明犯行案情、依性侵罪判呂男4年10個月徒刑。

2017年4月初某晚8點半，呂男開車到阿芳位於台南市的住處外，約阿芳坐上車相談，不料，呂男直接把車子開到汽車旅館，阿芳在汽車旅館櫃檯處3度欲開副駕駛座車門逃離，都被呂男強力拉回車內，接著車子開進房間，呂男大聲質問阿芳為何不接他的電話，並強脫女方衣物、性侵得逞。阿芳反抗時，身上與腿部有幾處瘀傷。

偵訊時，呂男否認以強制手段性侵阿芳、強調與女方溝通後，阿芳同意與他發生性關係。

阿芳表示，原本案發當天要報案，當天到派出所跟警察說了過程，但怕呂男會報復她、也怕她丈夫知道這事，就先不報案。但遭到性侵後，她一直無法好好睡覺、很焦慮，後來到身心科求診，出現憂鬱症與輕生念頭，只要提到此事就崩潰大哭，時隔1年半，她出庭供述時還多次情緒失控、痛哭，只想回到平靜生活，不希望呂男再出現她面前。

阿芳說，2017年5月初凌晨，看到呂男把她女兒的名字公布在line的動態上，她心裡防線終於崩潰，母女兩人抱頭痛哭，求助無門下，才決定報警法辦這匹網狼。

阿芳的女兒得知母親遭男網友性侵後自責地說，「是我幫媽媽下載交友軟體，是我害的，才會讓媽媽發生這種事，很氣自己無法保護媽媽」。

呂男以line不斷發訊息逼迫阿芳「要出來跟我說清楚，不要騙我，否則去拜訪他（指阿芳先生）」，阿芳回「見面再聊，好嗎？」。但呂男仍持續發訊息表明要去阿芳家找她，不然直接找他（指阿芳先生）談，把事情公開出來，讓阿芳面對社區、家人與朋友的壓力。但阿芳都未再回應，直到5月初，呂男把阿芳女兒姓名公布在line動態貼文，接著也把阿芳姓名公布在line動態貼文，讓阿芳決定不再姑息呂男。

汽車旅館櫃檯人員證稱，「好奇怪，那女生很不想進來，那個男的一直拉著她，當時很猶豫房間要不要給男的、恐怖」；阿芳在此事發生後出現憂鬱症也有輕生念頭，一、二審法官綜合調查相關事證、都認定呂男對阿芳有性侵犯行；案子還可上訴。

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