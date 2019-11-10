台江國家公園與城西社區推生態旅遊 「低碳廚房」是亮點

城西社區開發六菜一湯的在地風味餐菜餚。（台管處提供）

2019-11-10 22:56:12

〔記者蔡文居／台南報導〕台江國家公園管理處與安南區城西社區共推生態旅遊，籌建「低碳廚房」，並以在地產業特色及利用當季食材研發在地風味餐料理，，發展小眾及深度的生態低碳旅遊，期待未來成為民眾來到台江國家公園社區旅遊的新亮點。

台管處表示，自2013年起，台江國家公園便與安南區城西社區合作，以在地資源，結合社區力量，輔導社區進行社區整體意象及永續發展規劃，並於去年底完成「低碳廚房」的籌建，上週五已移交由社區經營。

台管處企劃經理課長鄭脩平表示，城西社區生態旅遊今年剛推出，特別和其他社區進行區隔，採小眾、深度的方式發展社區生態旅遊，該處則協助培訓導覽解說、開發菜單及旅遊流程。

其中，「低碳廚房」設有現今已難得一見的傳統爐灶，由社區媽媽媽烹煮在地有名的虱目魚、鮮蝦及居民認養種植的疏菜，開發六菜一湯的「港仔西海風鱻味餐」菜餚，目前剛推出，每人費用約300至350元，採事先預約制。該處希望以在地的產業特色及食材開發具有地方特色的風味餐，讓走訪台江的遊客可以品嘗在地的好料理。

鄭脩平表示，目前規劃出的城西社區一日遊活動，包括城西防風林欣賞台江暗蟬、觀賞黑面琵鷺，以及社區人文歷史，下午則有窯烤DIY體驗。今年城西社區配合台管處的黑琵季活動，提供兩梯次的社區一日遊的遊程，每梯次20人，目前均已額滿。

台管處表示，城西低碳輕旅遊，經社區與台管處多年來共同合作，如今已初步建構完成，期待未來成為民眾來到台江國家公園社區旅遊的新亮點。

「低碳廚房」設有現今已難得一見的傳統爐灶。（台管處提供）

於去年底完成「低碳廚房」，上週五已移交由城西社區經營。（台管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法