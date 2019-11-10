為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

南科考古館人氣夯 試辦假日商圈線免費接駁車

南科考古館正試營運約半個多月，入館人潮達7萬人次，成功帶動觀光，考古館也呼籲民眾假日可利用大眾交通前往參觀。（資料照，記者萬于甄攝）

南科考古館正試營運約半個多月，入館人潮達7萬人次，成功帶動觀光，考古館也呼籲民眾假日可利用大眾交通前往參觀。（資料照，記者萬于甄攝）

2019-11-10 22:58:12

〔記者萬于甄／台南報導〕國立台灣史前文化博物館南科考古館正式營運迄今達3週，累計入館參訪超過7萬人次，成功帶動地方觀光人潮，為避免遊客在園區內交通停車位難尋，南科考古館呼籲民眾假日可搭乘大眾運輸工具，同時推出「假日商圈線」免費接駁車，讓遊客一覽南科週邊景點。

南科考古館表示，開館迄今超過半個月，入館觀光人潮累計超過7萬人次，遊客多數選擇在週休假日的時間入館參訪，雖停車位數量足夠，但仍有部分遊客不清楚是否能將車輛停入南管局地下停車場，也常有機車違規停放於南科保警隊前人行道上，導致車輛容易在入口處堵塞。

南科考古館說明，考古館與南管局共用西側的行政服務區地下停車場，可容納汽車415部、機車464部，而南科考古館北側也有平面停車場，民眾若自行開車、騎車都可停放在適當位置。

此外，許多博物館開館後常面臨大眾交通接駁車設置不完善，因此南科考古館也規劃試辦「假日商圈線」免費接駁車，假日行駛7班次，行經Park 17商場、民生水塔、台鐵南科站、南科實中、社區中心等，平日也有免費接駁車，台南市民至明年四月底前可免費入館參觀，同時歡迎遊客多利用大眾運輸工具蒞館。

南科考古館試辦「假日商圈線」免費接駁車，歡迎遊客多加利用，避免車潮眾多、車位難尋，壞了參觀的好心情。（資料照，記者萬于甄攝）

南科考古館試辦「假日商圈線」免費接駁車，歡迎遊客多加利用，避免車潮眾多、車位難尋，壞了參觀的好心情。（資料照，記者萬于甄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

臺南市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播