南科考古館人氣夯 試辦假日商圈線免費接駁車

南科考古館正試營運約半個多月，入館人潮達7萬人次，成功帶動觀光，考古館也呼籲民眾假日可利用大眾交通前往參觀。（資料照，記者萬于甄攝）

2019-11-10 22:58:12

〔記者萬于甄／台南報導〕國立台灣史前文化博物館南科考古館正式營運迄今達3週，累計入館參訪超過7萬人次，成功帶動地方觀光人潮，為避免遊客在園區內交通停車位難尋，南科考古館呼籲民眾假日可搭乘大眾運輸工具，同時推出「假日商圈線」免費接駁車，讓遊客一覽南科週邊景點。

南科考古館表示，開館迄今超過半個月，入館觀光人潮累計超過7萬人次，遊客多數選擇在週休假日的時間入館參訪，雖停車位數量足夠，但仍有部分遊客不清楚是否能將車輛停入南管局地下停車場，也常有機車違規停放於南科保警隊前人行道上，導致車輛容易在入口處堵塞。

南科考古館說明，考古館與南管局共用西側的行政服務區地下停車場，可容納汽車415部、機車464部，而南科考古館北側也有平面停車場，民眾若自行開車、騎車都可停放在適當位置。

此外，許多博物館開館後常面臨大眾交通接駁車設置不完善，因此南科考古館也規劃試辦「假日商圈線」免費接駁車，假日行駛7班次，行經Park 17商場、民生水塔、台鐵南科站、南科實中、社區中心等，平日也有免費接駁車，台南市民至明年四月底前可免費入館參觀，同時歡迎遊客多利用大眾運輸工具蒞館。

南科考古館試辦「假日商圈線」免費接駁車，歡迎遊客多加利用，避免車潮眾多、車位難尋，壞了參觀的好心情。（資料照，記者萬于甄攝）

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