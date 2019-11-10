1928年BMW R62重機車 南應大重機展經典再現

南部重機車隊60多位重機騎士今齊聚南應大，分享不同車款與經驗。（南應大提供）

2019-11-10 22:53:12

〔記者萬于甄／台南報導〕MotoFree重機車展今在台南應用科技大學體育園區開幕，吸引不少重機愛好者聚集，現場人潮滿滿，MotoFree 團隊更特別找來各年代的經典車款，包含1928年的BMW R62，吸睛度十足，民眾除研究新型重機外，對於看見許多經典款古老重機，也頻頻發出驚嘆。

台南應用科技大學運動休閒管理系學生首次以老車、重機車為主題，邀集南部重機愛好者哈雷撕破騎士團、台南壓路機、老車協會等一同規劃策展，今吸引超過60台重機聚集在南應大校園內，重機轟隆隆的聲響，更讓粉絲相當興奮。

運動休閒健康管理系老師黃永政表示，此次活動以「再現經典」作為主題，邀請南部重機車隊的騎士分享不同車種及經驗，活動焦點則在MotoFree 團隊找來的各年代經典車款，包含凱旋Tiger、本田CB72、本田CS92、幻獸250、一九四九年羅馬假期等。

過程中，最吸引重機愛好者目光的車款則是一九二八年的BMW R62，大家看見經典老重機都嘖嘖稱奇，另外還有哈雷機車公司的十款新型重機、showgirl演出等內容，MotoFree團隊也安排一系列抽獎活動，讓騎士可以好好欣賞、一次看個夠。

黃永政指出，希望藉此重機車展，讓更多人可以認識重機文化，再現經典的復古重機潮流，同時也能讓學生學習、了解規劃運動休閒策展，並促進車友們互動交流。

MotoFree重機車展今在台南應用科技大學體育園區開展，其中，1928年的BMW R62經典老重機，吸引不少重機愛好者矚目。（南應大提供）

MotoFree團隊更特別找來各年代的經典車款，讓重機愛好者一飽眼福。（南應大提供）

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