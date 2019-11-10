中美貿易戰 蘇貞昌：7千億回流台灣創就業機會

行政院長蘇貞昌（中白襯衫者）送簽名球棒給立委林俊憲（持球棒者），祝林強棒出擊。（記者王俊忠攝）

2019-11-10 14:14:57

〔記者王俊忠／台南報導〕行政院長蘇貞昌今天近午到台南南區鹽埕地方大廟天后宮與北極殿參拜，同時力挺出身鹽埕地區的民進黨立委林俊憲尋求連任，南市長黃偉哲與多位黨籍議員、里長群到場力挺。蘇貞昌細數蔡英文政府施政政績，此次中國與美國貿易大戰，有7千億資金回流台灣，為台灣創造就業機會。

林俊憲表示，台南南區沿海多所部落學校的老舊校舍與廁所，在他爭取與中央支持下，陸續完成更新，使學生有更好的學習環境。

蘇貞昌在天后宮指出，美國與中國這次為貿易打架，台灣政府不好做，但蔡政府領導有方，兩大國貿易戰，台灣反而賺最多，過去台灣資金都流向中國；這次有約7千億資金回到台灣，外資也來加碼投資。國內股票上萬點，但不像馬政府時代的上萬點僅1天；蔡政府任內有5百天上萬點，且最高點到達1萬1千點。

蘇貞昌說，今天上午他先到南科園區，因為南區二期只剩6％土地可以出租，他要行政院秘書長李孟諺與南市長黃偉哲合作加快後續開發南科3期，以利廠商進駐設廠，他以台積電共投資1兆為例，其中為台南創造許多就業機會，「讓台南很好康」！

此外，蔡政府也會照顧基層，蘇貞昌表示，老農津貼由他開始從1千元拚起，到現在有7千元，且從老人到小孩的照顧，蔡政府都有補助；如1對夫妻養兩名子女，家庭年收入123萬元以下免課稅，讓人民減稅有感。國庫去年盈餘1千1百多億元，明年政府總預算收支能達到平衡，是22年來第1次，蔡政府會做事，所以明年也要讓蔡英文繼續連任、政黨票給民進黨，國會立委席次過半，台灣才會贏！

包括南市議員呂維胤、李啟維、蔡筱薇、沈震東都到場表達力挺林俊憲連任及支持蘇貞昌施政作為。

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