為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

號稱5000參與體育競賽 被發現看台竟然只有1位觀眾…

開幕時率先由會旗進場，司令台對面看台出現僅有一人在觀賽的有趣畫面。（記者蔡文居攝）

開幕時率先由會旗進場，司令台對面看台出現僅有一人在觀賽的有趣畫面。（記者蔡文居攝）

2019-11-10 11:10:05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市108年度勞資體育競賽，今天上午在台南市立體育場熱鬧登場，共有來台南各產（企）、職業工會團體或事業單位共96個單位組隊參加，約5000人次參與競賽，場面十分浩大。不過，司令台對面偌大的看台，在開幕時，出現僅有一人在觀賽的有趣畫面。

現場工作人員則表示，以往的勞資體育競賽活動，司令台對面看台上的觀賽者原本就不多，很多人都在司令台這一邊的看台，或在場邊為參加的隊伍加油打氣。另外，今天在場外也配合舉辦有小吃園遊會，整個活動十分熱鬧。

台南市長黃偉哲原本預訂9點抵達會場主持開幕，但因配合行政院長蘇貞昌視察南科行程，而提早於8點半到場，他簡單致詞後即趕往南科。

勞工局表示，今年勞資體育競賽項目有拔河、躲避球、1200公尺大隊接力及多項趣味競賽。活動一直進行到下午4點，歡迎大家攜家帶眷來觀賞這場比賽嘉年華會。

台南市勞資體育競賽，市府及民間各單位組隊參加，場面浩大。（記者蔡文居攝）

台南市勞資體育競賽，市府及民間各單位組隊參加，場面浩大。（記者蔡文居攝）

南市南英商工儀隊引領會旗進場。（記者蔡文居攝）

南市南英商工儀隊引領會旗進場。（記者蔡文居攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
跑腿王欠薪倒閉竟還徵人 南市議員要求全面稽查外送平台
2019-11-05 17:41

跑腿王欠薪倒閉竟還徵人 南市議員要求全面稽查外送平台
移工假日遊台南觀夕平台溺斃 勞工局協助後事
2019-09-01 23:40

移工假日遊台南觀夕平台溺斃 勞工局協助後事
「護國神犬」貼圖3天下載破百萬！

「護國神犬」貼圖3天下載破百萬！
老闆酸「下個雨而已」？ 雨災放假勞工權益看這裡
2019-08-13 18:32

老闆酸「下個雨而已」？ 雨災放假勞工權益看這裡
Uber勝利？美勞資關係委員會：Uber司機是「獨立承包商」
2019-05-15 16:41

Uber勝利？美勞資關係委員會：Uber司機是「獨立承包商」
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺

網友回應

臺南市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播