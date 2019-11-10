號稱5000參與體育競賽 被發現看台竟然只有1位觀眾…

開幕時率先由會旗進場，司令台對面看台出現僅有一人在觀賽的有趣畫面。（記者蔡文居攝）

2019-11-10 11:10:05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市108年度勞資體育競賽，今天上午在台南市立體育場熱鬧登場，共有來台南各產（企）、職業工會團體或事業單位共96個單位組隊參加，約5000人次參與競賽，場面十分浩大。不過，司令台對面偌大的看台，在開幕時，出現僅有一人在觀賽的有趣畫面。

現場工作人員則表示，以往的勞資體育競賽活動，司令台對面看台上的觀賽者原本就不多，很多人都在司令台這一邊的看台，或在場邊為參加的隊伍加油打氣。另外，今天在場外也配合舉辦有小吃園遊會，整個活動十分熱鬧。

台南市長黃偉哲原本預訂9點抵達會場主持開幕，但因配合行政院長蘇貞昌視察南科行程，而提早於8點半到場，他簡單致詞後即趕往南科。

勞工局表示，今年勞資體育競賽項目有拔河、躲避球、1200公尺大隊接力及多項趣味競賽。活動一直進行到下午4點，歡迎大家攜家帶眷來觀賞這場比賽嘉年華會。

台南市勞資體育競賽，市府及民間各單位組隊參加，場面浩大。（記者蔡文居攝）

南市南英商工儀隊引領會旗進場。（記者蔡文居攝）

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