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飛天小女警合體茄子蛋 台南城市音樂節嗨翻

茄子蛋與飛天小女警同台表演。（記者洪瑞琴翻攝）（記者洪瑞琴攝）

茄子蛋與飛天小女警同台表演。（記者洪瑞琴翻攝）（記者洪瑞琴攝）

2019-11-09 21:30:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2019台南城市音樂節暨貴人散步音樂節」今晚重頭戲在康樂街與金華新路口封街派對，卡通頻道飛天小女警「全球首獻」，以搖滾樂手形象亮相，加上人氣夯團茄子蛋等樂團熱力精彩表演，現場嗨翻天！

台南市長黃偉哲也到場與民眾同樂。他幽默地說，未來城市音樂節會邀請更多「歌團、舞團、樂團、合唱團」共襄盛舉，年年愈辦愈精彩。

歡樂派對還安排橋段，黃偉哲當場「打電話」call in神秘嘉賓，飛天小女警現身大彩蛋，帶來熱鬧沸騰的活動高潮。

音樂表演陣容包括人氣夯團茄子蛋、排灣族創作歌手徹摩、來自花蓮被封為怪物新人的嘻哈新星莫宰羊、台灣流行電子雙人組女孩與機器人、台南在地嘻哈團體榕幫及5組國外樂團輪番上陣。現場湧入年輕朋友及親子家庭，適逢週末假日亦有遊客來逗熱鬧，掀開府城今晚的「夜世界」很不一樣！

台南市長黃偉哲與大家同樂。（記者洪瑞琴翻攝）

台南市長黃偉哲與大家同樂。（記者洪瑞琴翻攝）

音樂派對人潮熱。（記者洪瑞琴攝）

音樂派對人潮熱。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲與飛天小女警為台南城市音樂節代言。（記者洪瑞琴翻攝）（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲與飛天小女警為台南城市音樂節代言。（記者洪瑞琴翻攝）（記者洪瑞琴攝）

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