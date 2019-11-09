是韓國瑜的副手？周錫瑋這麼說

韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋（左）今天在台南受訪表示，韓一定會選出最好的副手人選，請大家耐心等待宣布。（記者洪瑞琴攝）

2019-11-09 18:40:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜宣稱已找到副手人選，將會在近日公布；對此，韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋今（9）日在台南受訪表示，韓一定會選出最好的副手人選，請大家耐心等待宣布。

被媒體問到也是熱門人選，副手是不是他？周錫瑋笑著搖手說「謝謝，被點到名就已經很榮幸」，並表示韓國瑜一定會選出最好的副手人選，大家一定全心全意全力支持，讓國民黨總統、副總統最高票當選。

對於今日傳出親民黨運作郭台銘、宋楚瑜「郭宋配」，周錫瑋則認為，泛藍基本上都應該團結，現階段希望能夠和宋主席溝通，至於外界傳來傳去的訊息，要等到定案以後，才能決定用何種方法應對。

此外，民進黨「蔡賴配」呼之欲出，周錫瑋說，在民進黨初選結束時，他就知道是「蔡賴配」，許多人都說不會，但他已推論結果，因為蔡英文本身需要台獨勢力和不同勢力支持。

周錫瑋還「唱衰」說，目前蔡英文支持度已經到頂，可是不足以讓她當選，所以用賴清德來拉抬選情，「蔡賴配」只是讓內部覺得團結，在外部來看，賴清德在台南施政並非所謂的「賴神」，蔡若找他搭配，對選情不會有加分，只會說越來越傾向台獨。

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