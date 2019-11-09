韓國瑜買台肥豪宅案 藍綠隔空駁火

針對韓國瑜購宅借貸案，韓競選總部副總幹事周錫瑋（左2）及黨籍立委參選人蔡淑惠（右2）今指控民進黨立委林俊憲抹黑造謠。（記者洪瑞琴攝）

2019-11-09 18:49:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨南市第5選區立委林俊憲指控韓國瑜特權施壓貸款「豪宅案」，韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋今（9）日偕同選區國民黨籍立委參選人蔡淑惠猛攻回擊，他們開嗆，林俊憲若拿不出具體證據，就該辭去立委與退選，向社會道歉，否則他抹黑手段已涉及違反選罷法意圖使人不當選，至於涉及公部門洩密情節，檢調應主動偵辦。

周錫瑋並當場點名綠營蔡英文、蘇貞昌、卓榮泰利用國家機器操弄「黑韓」。他說，韓國瑜拋出政策獲得選民支持，讓蔡英文民調選情下滑告急，民進黨故意編一齣「滅韓鬧劇」，派林俊憲出來做「犧牲打」，卻始終拿不出證據，故意藉此製造話題轉移焦點。

至於被問到是否提告競選對手抺黑？周錫瑋說，這件事是讓選民看到民進黨「出奥步」，讓人民很忿怒，重點應該是林俊憲拿出證據來說清楚，未來尊重韓國瑜競選總部看法，將會視所有情況再作決定。

蔡淑惠強調，老百姓購屋置產、申貸金額、寄存證信函和賣家談判等，只有買家、台肥、銀行、稅務單位擁有詳細資料，事涉公部門洩密、財產個資失去保護外流，已嚴重傷害老百姓對政府的信任，況且韓國瑜若是權貴有錢，何苦還要借房貸！

對此，林俊憲受訪反諷說，韓陣營若認為遭指控涉嫌炒房，去買台肥豪宅，「這算抹黑？」韓國瑜就未免太低估選民智慧了。

林俊憲並高分貝說，這件事情他才剛開始，韓陣營就這樣緊張大亂陣腳，最重要問題是，韓國瑜沒有對身邊、發言人、黨內同志、支持者講實話，「你不要害了自己的同志，做了什麼事情自己非常清楚」。

林俊憲並預告，其實這事件才剛開始，「大家拭目以待」，將再有後續發展。

競選連任的民進黨台南市立委林俊憲預告韓國瑜「台肥豪宅案」還有後續發展。（記者洪瑞琴攝）

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