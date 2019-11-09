籲鄉親挺王定宇、蔡英文 卓榮泰：雙殺國民黨2個總統候選人

民進黨主席卓榮泰（右）籲請台南鄉親支持立委王定宇與總統蔡英文連任，「雙殺」國民黨2位總統候選人。（記者吳俊鋒攝）

2019-11-09 17:09:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕尋求連任的民進黨台南第6選區立委王定宇，今天下午成立關廟、龍崎競選總部，民進黨黨主席卓榮泰南下助講，籲請鄉親大團結，全力支持，擊敗對手前國民黨主席洪秀柱，也要力挺總統蔡英文繼續當選，力退高雄市長韓國瑜，一舉「雙殺」國民黨2個前後任的總統候選人。

台南第6選區立委之爭，本屆全國最高票的王定宇迎戰請纓南征的洪秀柱，話題性十足，全國矚目，今天下午登場的關廟、龍崎競選總部成立大會，支持者座無虛席。

台南市長黃偉哲率先助講，他以鳳梨、芒果、文旦等產銷為例，強調民進黨政府全力協助穩定市場價格，落實對農民的政策照顧。

卓榮泰演說時表示，這次王定宇的對手特別不一樣，國民黨由曾任黨主席的洪秀柱出馬，顯見藍營對王定宇的重視，尤其她又曾代表國民黨參選總統，讓這裡已提升為總統級的選區。

卓榮泰說，藍營知道王定宇有多難纏，不敢派「軟的」來挑戰，他要代表民進黨感謝國民黨的看重，「我們一定會努力打拚的」。

卓榮泰話鋒一轉，質疑國民黨雖然看得起王定宇，但對選民是不負責任的，因為洪秀柱參選總統時，亂講「一中同表」而被換掉，台南人也沒有要接受這樣說法的候選人。

卓榮泰提到，台南鄉親不會接受一中同表、一國兩制，甚至台灣方案的，只有堅定支持長期以來弩力做事，且擁護台灣主權、台灣價值的王定宇。

卓榮泰批評，洪秀柱為了參選立委，暫時不講一中同表，國民黨就是如此，想與中國連結的肺腑之言，只能藏心底，「票騙到了再處理」，因此只能猛說白賊話。

卓榮泰進一步指出，如同現在的國民黨總統參選人韓國瑜，真正的話不敢講，只說白賊話、「豪洨話」，這次選舉，期盼鄉親力挺，讓王定宇打敗洪秀柱、蔡英文打敗韓國瑜，雙殺國民黨的總統參選人，讓他們知道話不能亂講，台灣立場不能放棄。

立委王定宇（左2）成立關廟、龍崎競選總部，民進黨主席卓榮泰（左1）與台南市長黃偉哲（右2）聯手造勢。（記者吳俊鋒攝）

尋求連任的立委王定宇，成立關廟、龍崎競選總部，支持者湧入，現場座無虛席，氣氛熱烈。（記者吳俊鋒攝）

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