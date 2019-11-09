柳營區後援會成立 賴惠員：找回溪北的光榮

總統蔡英文、立委候選人賴惠員柳營區後援會今天成立，賴惠員（中）提出政見。（記者楊金城翻攝）

2019-11-09 16:36:10

〔記者楊金城／台南報導〕民進黨台南市第一選區立委參選人賴惠員「總統蔡英文、立委候選人賴惠員」柳營區後援會今天成立，賴惠員提出政見，主張溪北設「冷鏈及農產運銷中心」、輔導農民建立品牌，為農業開創新出路。

台南市長黃偉哲、嘉義縣立委蔡易餘、台南市議員沈家鳳等人都來為賴惠員站台，黃偉哲為賴惠員披上競選彩帶，蔡英文賴惠員柳營後援會會長則由李崑山出任，副會長吳建中、李春長、總幹事潘明清、柳營區主任林國明，賴惠員親授競選旗幟，也獲贈菜頭、粽子預祝高票當選，鄉親來了超過600人為蔡英文、賴惠員加油。

賴惠員說，柳營是全國酪農重鎮，最近有一群青農將「柳營鮮奶」的品牌打入市場，面對農業勞動力老化問題，她主張政府要鼓勵農民建立品牌，創設產銷獎勵制度之外，還要在溪北設立「冷鏈及農產運銷中心」幫助農漁業發展，讓溪北這座「豐盛之城」找回過去的光榮。

賴惠員表示，第一選區依山傍海，農漁業發達，未來如有農漁冷鏈及運銷中心進駐，結合新世代的行銷思維，可將「各區品牌」行銷到全國去。另方面，政府也要鼓勵青農改變台灣農業新風貌，設產銷獎勵制度，希望台南子弟返鄉讓溪北產業升級。

賴惠員說，蔡英文執政後，非常重視協助農業的升級和農漁產品外銷，更重要的是小英執政，堅定守護國家主權，明年1月11日大選，不只民進黨要贏，台灣人更要一起攜手，在這場影響台灣未來的關鍵戰役贏得勝利。

賴惠員（前左）授旗給柳營區後援會副會長李春長（前右）。（記者楊金城翻攝）

立委參選人賴惠員成立蔡英文賴惠員柳營區後援會，台南市長黃偉哲（右）、南市議員沈家鳳（左）等人前來為賴惠員（中）站台助選。（記者楊金城翻攝）

鄉親現場來了超過600人為蔡英文、賴惠員加油。（記者楊金城翻攝）

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