為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

仁德競選總部授旗成立 王定宇：守護民主聖地的第一線

王定宇（前右）成立仁德競選總部，市長黃偉哲（前左）授旗。（記者吳俊鋒攝）

王定宇（前右）成立仁德競選總部，市長黃偉哲（前左）授旗。（記者吳俊鋒攝）

2019-11-09 13:56:51

〔記者吳俊鋒／台南報導〕爭取連任的民進黨台南第6選區立委王定宇，今天成立仁德競選總部，他強調4年自己在市民服務、地方發展、國家永續等3大工作上努力不懈，並指出「這裡是守護民主聖地的第一線」，懇請鄉親繼續支持，攜手打造美好的未來。

仁德競選總部的主委由土庫里長黃富建擔任，市長黃偉哲授旗，賦予重任，他助講時推崇王定宇4年來的表現，沒有辜負鄉親的期待，是台灣國會議員的模範，也闡述總統蔡英文對於農民的政策照顧，希望大家繼續力挺民進黨，會讓台灣更好。

成立大會上，市議員郭鴻儀、鄭佳欣、蔡旺詮等也到場，支持者搖旗吶喊，高喊王定宇「凍蒜」，歡呼聲不斷，氣氛熱烈。

知名的政論節目主持人鄭弘儀也專程南下情義相挺，演說時表示，王定宇在本屆是全國最高票，他對這場選戰有信心，也呼籲鄉親不能掉以輕心，穩健求勝。

第6選區涵蓋仁德、歸仁、關廟、龍崎等南關線，以及東區的29里，去年9合1大選，民進黨在東區得票數輸給國民黨，王定宇說，南關線有民主聖地之稱，緊鄰東區的仁德，是守護民主聖地的第一線，懇請大家全力拉票，穩住選情。

王定宇也提到了總統蔡英文上任以來，對於南關線的建設不遺餘力，對地方發展相當用心，希望鄉親繼續支持。

王定宇強調自己在市民服務、地方發展與國家永續等3大工作上，努力不懈，沒有辜負鄉親的期待。（記者吳俊鋒攝）

王定宇強調自己在市民服務、地方發展與國家永續等3大工作上，努力不懈，沒有辜負鄉親的期待。（記者吳俊鋒攝）

知名的政論節目主持人鄭弘儀（左）專程南下為王定宇站台。（記者吳俊鋒攝）

知名的政論節目主持人鄭弘儀（左）專程南下為王定宇站台。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
林飛帆接民進黨副秘書長後首度返鄉助選 週六為他站台
2019-11-08 12:09

林飛帆接民進黨副秘書長後首度返鄉助選 週六為他站台
庶民破滅》韓爆出無業花7200萬買豪宅 王定宇：假庶民現形...
2019-11-06 11:02

庶民破滅》韓爆出無業花7200萬買豪宅 王定宇：假庶民現形...
自住剛需撐買氣　中大坪數產品熱銷

自住剛需撐買氣　中大坪數產品熱銷
洪秀柱稱政治人物要有誠信 王定宇：等於打臉韓國瑜
2019-11-04 13:22

洪秀柱稱政治人物要有誠信 王定宇：等於打臉韓國瑜
選舉也可以很有幸福感 王定宇用親子的歡笑取代激情凍蒜聲
2019-11-03 23:24

選舉也可以很有幸福感 王定宇用親子的歡笑取代激情凍蒜聲
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺

網友回應

臺南市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播