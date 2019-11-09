新營就博會登場 提供3056工作機會

新營就博會今登場，吸引民眾前來找尋工作機會。（記者楊金城攝）

2019-11-09 14:03:40

〔記者楊金城／台南報導〕 「台南過生活、台南呷頭路」！台南市勞工局今天在新營體育館舉辦台南第四場大型就業博覽會，市長黃偉哲前往為求職者加油打氣，保證市府團隊會持續舉辦徵才求職媒合活動，並積極招商引資，增加就業機會。

這場新營就博會邀集87家服務業、傳產業、科技業等廠商提供3056個工作機會，一早就吸引民眾前來找尋工作機會，不少熱門廠商的攤位前都出現排隊人潮。

勞工局也貼心的為求職者安排履歷表健檢、模擬面試，並免費提供理髮、彩妝、按摩，讓大家容光煥發有氣力求職、徵才。

黃偉哲在現場向工會、廠商代表表達感謝，也為求職者加油打氣，表示市府會持續扮好中間媒合的角色，並積極招商增加工作機會，希望明年就博會辦得更成功，民眾在台南找到好頭路，過更好生活。

南市府副秘書長王揚智、勞工局長王鑫基等人為就博會進行啟動儀式，祝福求職者與求才廠商都能順利找到伯樂、千里馬。

王揚智說，南市府團隊將持續積極招商引資並營造優良的投資環境，為台南發展帶來源源不絕的動力，進而吸引更多外地青年移居台南就業工作、台南子弟回鄉一起打拚。

王鑫基說，為協助市民就業，勞工局今年辦理4場大型、2場中型及超過300場次的小型、單一徵才活動，同時也有各項培訓課程，今年更新增「每週一談」，邀請不同領域專家學者、職人分享「職場ㄟ大小事」，不僅豐富求職者人生閱歷，也可增加職場競爭力。

會場免費提供理髮、彩妝，讓民眾容光煥發有氣力求職、徵才。（記者楊金城攝）

貼心提供模擬面試，讓求職者練膽量和面試技巧。（記者楊金城攝）

熱門廠商攤位前出現排隊。（記者楊金城攝）

新營就博會要幫民眾在台南找到好頭路，過更好生活。（記者楊金城攝）

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