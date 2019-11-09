台南溪北地區唯一滑板場啟用 投保場地意外險保障玩家

新營滑板場重新啟用，吸引滑板玩家前來嚐鮮一顯身手。（記者楊金城攝）

2019-11-09 13:31:56

〔記者楊金城／台南報導〕台南市溪北地區唯一的新營區滑板場修繕完工，今天重新啟用，提供愛好滑板、直排輪的年輕人一個展現活力、運動的好去處，新營區公所並貼心的投保場地意外險，提醒玩家注意人身安全，好好玩、小心玩。

新營區長魏文貴說，新營區滑板場（原稱極限運動場）18年前啟用使用至今，因地面龜裂破損、滑杆鏽蝕，易因場地損壞導致前來運動者跌倒、受傷，公所爭取台南市民政局補助135萬多元，進行滑板場地修繕。

原滑板場的長度在修繕後拉長到約90公尺，以提高滑板速度來做出滑杆、翻板、跳躍等動作，並增加平台、跳台等設施。

台南市只有3座滑板場，除了市區、新化各一座，溪北就只有新營，新滑板場啟用由魏文貴、南市議員沈家鳳、當地民榮里長黃新義和滑板玩家今天一起開心揭牌啟用。

滑板教練楊翔羽就帶了10多位滑板玩家前來嚐鮮試玩，稱讚是提供年輕人一個最棒的滑板場，不管是直排輪還是滑板愛好者都可前來練習、展現技巧。

新營區滑板場修繕完工後今天啟用。（記者楊金城攝）

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