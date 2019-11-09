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「花現」成大 蘭花命名首邀民眾來「作主」

成大蘭展優獎蘭花。（記者洪瑞琴攝）

成大蘭展優獎蘭花。（記者洪瑞琴攝）

2019-11-09 12:12:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學88週年校慶首場活動蘭展，今（9）日在圖書館舉行開幕暨蘭花競賽頒獎，成大校長蘇慧貞為新品種粉紅珍珠系列蘭花命名「成美」，意寓延續蘭花培育主人飲水思源精神。

蘇慧貞表示，透過蘭展心靈饗宴，讓民眾「看得到、聞得到」，感受成大在生物科技及藝術人文連結的強大能量；而蘭花取名靈感源自培育主人周伯倚15年前辭掉工作回家接棒蘭園經營，並以母親名字「芳美」為名的傳承精神，更讓蘭花延續成人之美有滿滿的祝福。

「成大心，蘭花情」蘭展，呼應校慶米壽主題，聯合打造米香、書香、蘭花香馨香滿盈的展覽空間。除靜態蘭花展外，為讓台灣國產蘭花更貼近大眾生活，活動也邀請成大師生與民眾集思廣益，為另外9株新品種蘭花命名，同時也推出臉書打卡送蘭花活動。

成大蘭展在成大圖書館一樓，即日起至14日，開放蘭花命名，邀請民眾到現場賞花，發揮創意為喜愛的新品種蘭花取名字。

成大蘭花中心蕭郁芸博士表示，以往台灣業者習慣以編號區辨新品種蘭花，成大蘭展希望透過命名活動賦予新品種蘭花更深刻的意義。

蕭郁芸指出，一般人想到蘭花可能容易聯想到觀賞用，蘭花其實有很多用途，像是我們所吃的香草冰淇淋，原料即來自於蘭花種子，同時蘭花也能入藥。

成大今年蘭展還結合蘭花育種者協會推出「蘭不住茗天-行動花卉生活圈」，今日起至30日於成大校慶期間，分別在成大醫院、吳園十八卯、林百貨奉茶等地同步展出蘭花，將「成蘭之美」推廣到台南各個角落。

成大蘭展優獎蘭花。（記者洪瑞琴攝）

成大蘭展優獎蘭花。（記者洪瑞琴攝）

成大校長蘇慧貞「人生第一次」為蘭花命名「成美」，直呼很美好。（記者洪瑞琴攝）

成大校長蘇慧貞「人生第一次」為蘭花命名「成美」，直呼很美好。（記者洪瑞琴攝）

成大蘭展今日起開展，花香飄校園。（記者洪瑞琴攝）

成大蘭展今日起開展，花香飄校園。（記者洪瑞琴攝）

成大蘭展今日起開展，花香飄校園。（記者洪瑞琴攝）

成大蘭展今日起開展，花香飄校園。（記者洪瑞琴攝）

成大蘭展今日起開展，花香飄校園。（記者洪瑞琴攝）

成大蘭展今日起開展，花香飄校園。（記者洪瑞琴攝）

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