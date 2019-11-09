接民進黨職後首度返鄉助選 林飛帆為王定宇站台

王定宇仁德競選總部成立，民進黨副秘書長林飛帆首度返鄉站台。（記者吳俊鋒攝）

2019-11-09 11:36:25

〔記者吳俊鋒／台南報導〕尋求連任的台南第6選區立委王定宇，今天上午成立仁德競選總部，太陽花學運領袖林飛帆接任民進黨副秘書長後，首度返鄉助選，他主打政績牌，強調總統蔡英文自2016年執政以來，全力推動各項改革，更重要的是，沒有與中國簽訂任何協議，經濟發展一樣很好，成長率躍居亞洲四小龍之首，懇請鄉親繼續力挺，讓蔡英文、王定宇連任，民進黨國會過半，大家攜手守護台灣。

王定宇仁德的輔選幹部上午10點吉時，先前往會場旁的三山宮參拜，祈求神明保佑國泰民安，之後競選總部成立大會隨即展開，支持者湧入。

鮮少為人站台的知名漫畫、美食作家魚夫率先助講，支持者抱以熱情掌聲，他稱讚王定宇實事求是，真正深耕地方，落實服務，也呼籲鄉親要睜大眼睛，因為「選錯立委，台灣可能變成一國一制」，讓自由民主倒退。

林飛帆接著登台，強調自由民主的可貴，批評有些政治人物竟然說西藏人自焚，帶給中共困擾，他疾呼，台灣未來沒有任何走向一國兩制的可能性，因為台灣人會勇敢站出來。

林飛帆說，這次選戰，民進黨不僅總統要贏，立委更必須過半，蔡英文上任以來，推動了之前別人不敢做的進步政策。

林飛帆指出，民進黨政府推動了年金改革、轉型正義，以及能源政策，還有年輕人的加薪減稅，銀髮族的長照2.0等，成績看得見。

林飛帆提到，有人說台灣的未來要與中國綁在一起，但民進黨執政後，未與對岸多簽任何協議，股市上萬點，經濟成長率亞洲四小龍之首，值得大家為台灣喝采。

林飛帆表示，現在芭樂可以外銷美國，擋住非洲豬瘟，讓台灣還可以享用滷肉飯，這都是蔡英文政府的努力，希望鄉親繼續支持。

知名漫畫、美食作家魚夫，也為王定宇助講。（記者吳俊鋒攝）

王定宇的仁德輔選幹部到三山宮參拜後，仁德競選總部成立大會隨即登場。（記者吳俊鋒攝）

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