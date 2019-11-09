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成吉思汗」台南插旗意願高！館長豪語：每年開2分店

館長陳之漢在台南開分店意願很高，目前還在跟房東談論細節，而且還發下豪語，以後每年要開2間分店。（記者王捷翻攝）

館長陳之漢在台南開分店意願很高，目前還在跟房東談論細節，而且還發下豪語，以後每年要開2間分店。（記者王捷翻攝）

2019-11-09 08:20:33

〔記者王捷／台南報導〕館長陳之漢上個月底現身台南，面對已熄燈的大潤發7千坪建物，自稱來看點，引起粉絲好奇館長旗下的成吉思汗健身館，是否將到台南設點，館長昨日直播指出插旗意願高，預計租下3000多坪，館長還發下豪語，高雄也已經看好一處2000多坪的點，以後每年要開2間。目前無法取得業者回應，但台南健身愛好者表示，如果館長來台南，一定離開連鎖健身房投靠館長。

館長說，大潤發建物約有7700坪，地下室有300格車位，前任承租的大潤發租金是一個月230萬，因此租金約在230萬到250萬，如果全館都做健身房，將會是全世界最大的健身房，館長都覺得會怕，因為大潤發的建坪是成吉思汗新莊館的7倍大，投資的金額是4、5億。

除了地坪外，之前有粉絲提醒館長，大潤發周邊都是連鎖健身房，如果投入台南，將成為台南健身界一級戰區，但館長在月初直播中說，越是競爭他越喜歡，成吉思汗是專業健身房，與一般連鎖的商業健身房有很大的差異性，沒有蒸氣室、柔道場、冷熱池之類的多於設施，都是訓練器材。

不過，7千坪都放健身器材與投資金額會讓館長卻步，因此館長預計租下一半，插旗的意願很高，目前還在跟房東談，是要租一半，剩下一半由房東招租，還是全租館長來當二房東，但即使只是租下3000坪，也將是台灣很可怕的店，他估計一天將有2000人到3000的人潮，而且他今年將預計開3、4間店，每間的健身房教練都是最嚴格的要求，一定屌打連鎖店。

館長也預告，除了台南，高雄也看好一處2200坪的點，以後每年會計畫開2間，先選擇大都市，之後再考慮是否回北部設點。

對館長的豪語，目前尚未得到回應，不過有台南的健身愛好者說，如果館長確定設點，希望趕快公布完工日期，即使連鎖店的會員合約還結束，也要去投靠館長。

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