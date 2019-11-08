歡迎林志玲婚禮到南藝大舉辦 將全校總動員

南藝大和隔壁烏山頭水庫的吊橋，在封閉10年後，最近就要恢復通橋。（南藝大提供）

2019-11-09 00:00:00

〔記者楊金城／台南報導〕校園美麗又具藝術氛圍的國立台南藝術大學，常是新人拍婚紗照的知名景點，校方收費只要500元清潔費，南藝大校長詹景裕昨天敞開雙手歡迎林志玲到南藝大辦婚禮，校方全力配合，保證全校總動員支援。

台灣名模林志玲的婚禮傳言將在台南美術館一館舉辦，有議員讚同辦「婚禮」、反對辦「婚宴」。消息傳出，南藝大提議在加拿大多倫多大學修讀藝術史的林志玲，將婚禮移到南藝大舉辦最適合，爭取學校曝光並為新人祝福。

詹景裕說，林志玲與夫婿日本放浪兄弟成員Akira的婚禮，是台日受注目的婚禮，而南藝大校園優美，有3座千年古橋、小橋流水庭園造景，也有現代化藝術館，和隔壁烏山頭水庫的吊橋在封閉10年後，最近也要通橋，一橋之隔就是烏山頭水庫風景區、八田與一紀念園區，吊橋串聯起南藝大和烏山頭，正是林志玲台日聯姻婚禮的最佳舉辦地點，適合參加婚禮的日本賓客順道一遊烏山頭。詹景裕說，如果林志玲願意來南藝大辦婚禮，學校會全力配合支援，音樂學院國樂、西樂、流行樂都有。

對一般新人是否也能比照租借南美館舉行婚禮？市長黃偉哲重申若與展覽檔期、空間運用不衝突，會考慮接受市民的申請，「拍婚紗也很歡迎」。他強調，林志玲是在南美館一館舉行婚禮，而非辦理婚宴，市府樂觀其成，有助城市行銷，好事一件。

校園美麗又具藝術氛圍的國立台南藝術大學。（記者楊金城攝）

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