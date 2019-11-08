動保園區擬落腳學甲 地方反對

學甲區要設立動物保護敎育園區，台南市動物防疫保護處今天下午與當地秀昌里民面對面說明溝通。（記者楊金城翻攝）

2019-11-08 21:55:09

〔記者楊金城／台南報導〕台南市動物防疫保護處規劃在學甲區設立動物保護敎育園區，但遭到當地秀昌里民反對，動保處處長吳名彬今天下午到當地開說明會溝通，地方仍有疑慮，有待下次再溝通說明。

民眾憂心學甲動物保護敎育園區恐帶來噪音、異味和污水影響周遭環境，吳名彬回應說，未來動保園區規劃時將列為重點，以最高規格設計完善污水處理系統外，也會妥善處理動物排泄物，避免環境污染，同時規劃大型樹木及離散式建築，以控制、阻隔噪音，維護周邊區域安寧。

台南市動保處現有善化、灣裡兩處動物之家，收容遊蕩動物，由於台南沿海地區流浪犬眾多，學甲也曾發生犬隻追車造成傷害事件，造成民怨。

為解決學甲地區遊蕩犬隻問題，動保處規劃在已遷葬的學甲第六公墓設立學甲動保敎育園區，獲得中央支持，補助先期規劃費200萬元。

占地2公頃的學甲動物保護敎育園區，粗估興建費上億元，吳名彬說，設立後將優先收容學甲區在地遊蕩犬隻，解決地方流浪犬問題，且園區主體功能為動保教育園區，未來將可提供動保教育納入十二年國教中重要的參訪景點，以帶動地方發展。

國民黨立委參選人蔡育輝也出席說明會，要求重視地方意見。吳名彬說，動保處將會持續與地方民眾溝通，並納入民眾意見妥善進行規劃後，再召開正式說明會向地方民眾完整說明和溝通。

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