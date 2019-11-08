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當代藝術體驗教育 台南小朋友都可以是藝術創作者

佳里蕭壠文化園區展出「請說方言」實驗室成果展，都是學生的創作。（記者楊金城攝）

佳里蕭壠文化園區展出「請說方言」實驗室成果展，都是學生的創作。（記者楊金城攝）

2019-11-08 21:39:15

〔記者楊金城／台南報導〕台南市今年首度舉辦學童當代藝術體驗教育課，以佳里蕭壠文化園區為學習基地，在藝術家指導下，學生人人都可以是當代藝術創作者，今天起到12月8日在蕭壠園區展出「請說方言」實驗室成果展，值得一看。

文化部今年首次辦理文化體驗計畫，蕭壠文化園區爭取到文化部補助，舉辦「文化體驗教育計畫─造型藝術的當代」計畫，在為期1年的創作時間，參與蕭壠工作坊的南市學校有24所小學、4所國中、1所高職及1所大學，舉辦36場藝術體驗課程，參與師生多達860人。

南市文化局邀請蕭聖健、徐美月、李承亮等台南市當代藝術創作者，帶領各校師生走入蕭壠園區，感受園區的環境、建築物、季節光影的變化，激發學生的想像力，運用各種複合式媒材，如壓克力顏料、陶土、水墨、木構料或是隨手可得的石頭、樹枝都可以創作。

蕭壠工作坊的體驗教育課程為「造型藝術的當代」及「文化體驗、場域與空間創作」，設計出適合學童創作的課程，引領學童透過觀察或自身的經驗來進行創作。

像攤開的畫布不再只是用來畫圖，可以是伸展台，更可以是律動表現的舞台，學童在畫布上翻動身體，可感受到身體與畫布的比例，再進行彩繪創作，也能以手中的畫筆，恣意畫出線條，加上音樂木盒、無規則形狀的陶土創作都是藝術體驗的有趣。「請說方言」實驗室成果展展出學生創作的音樂木盒、水墨、陶藝、彩繪等作品。

輕鬆來玩水墨畫的體驗課程。（記者楊金城攝）

輕鬆來玩水墨畫的體驗課程。（記者楊金城攝）

學生音樂木盒作品展。（記者楊金城攝）

學生音樂木盒作品展。（記者楊金城攝）

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