詐領助理費2萬元判3年 台南市議員稱「不公平」要上訴

市議員吳通龍涉嫌詐領助理費，一審判3年10月徒刑。（翻攝臉書）

2019-11-08 18:20:46

〔記者王捷／台南報導〕議員詐領助理費貪了2萬元結果一審被判3年，讓無黨籍市議員吳通龍認為不公平，將會上訴。

去年正副議長選舉時，吳通龍宣布退黨，當時政壇就傳言，吳通龍有官司纏身，所以才可能選在那時候退黨，不過吳通龍的退黨申請沒有通過，只受到1年半的停權處分，目前仍是無黨籍身分，對這個判決他認為，決不合理也不公平，他收到判決書後一定會上訴。

依據檢方調查，吳通龍2010年選上第一屆立委，同時也經營一處水族館，吳通龍找水族館的林姓女員工當人頭，從2010年開始到2013年，讓吳通龍夫用林女名義向議會申報每月4萬元的助理費，詐領128萬多元。吳通龍又找在英語補習班的梁姓女子作為人頭公費助理，詐領每月3萬元的助理費，從2012年到2013年，又詐領39萬多元，共計約有170多萬。

吳通龍起訴後，繳回了170多萬元不法所得，不過一審法官認為，吳通龍的犯罪所得仍有2萬元，因此認為吳通龍與妻子趙蓮瑛是共犯，吳通龍判處3年10個月徒刑、褫奪公權3年，趙蓮瑛判處2年徒刑、褫奪公權2年，吳通龍認為判決不公平將上訴。

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