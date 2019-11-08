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台肥案又扯「國家機器」 林俊憲打臉韓國瑜：是民主機制

民進黨主席卓榮泰（中綠衣者）與立委林俊憲（右一）一起到台南保安路吃香腸熟肉當點心。（記者王捷攝）

民進黨主席卓榮泰（中綠衣者）與立委林俊憲（右一）一起到台南保安路吃香腸熟肉當點心。（記者王捷攝）

2019-11-08 17:22:01

〔記者王捷／台南報導〕民進黨主席卓榮泰今天下午與立委林俊憲到台南保安路吃香腸熟肉當點心，講到台肥「關心」案，林俊憲說，他想對韓國瑜說，不要再自稱庶民，台肥不僅借錢給韓買豪宅，還特准分20年償還，一般公司會這樣嗎？韓國瑜如果要選總統，就要面對外界質疑，政府是台肥的大股東，台肥權益受損也代表民眾受損，國會有權監督，這不是「國家機器」是民主機制。

林俊憲7日爆料，韓國瑜向台肥借錢買豪宅，台肥正式發函拒絕，沒想到韓國瑜請「兩位民代」向台肥「關心」，林俊憲說他不必指兩位民代是誰，不管關心也好，還是關說也好，韓國瑜必須要面對外界對他的質疑，希望韓國瑜不要推發言人出來，又不跟發言人說實話，應該自己親自出來說明。

林俊憲說，關於台肥案，他後續還有證據，這個爆料只是剛開始，這些證據也會透過正式的管道取得。另外，有藍營人士質疑，林俊憲的爆料是違反個資法，林俊憲否認，並提出個資法是個人的身分證字號、電話，這些當然不能公布，不過，韓國瑜是要選總的人，所作所為當然受到社會檢驗。

另外，台肥的大股東是政府，如果台肥的權益受損，也表示民眾的權益受損，林俊憲認為，國會當然有權可以監督，這不是國家機器，是民主機制。

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