市民也能比照志玲姐姐借南美館辦婚禮 黃偉哲說話了....

對於市民是否也能租借南美館一館辦婚禮，黃偉哲做出回應。（記者吳俊鋒攝）

2019-11-08 17:06:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台灣第一名模林志玲與夫婿日本放浪兄弟成員Akira，17日將在台南美術館舉行婚禮，一般人是否也能比照租借，辦理終身大事，引發討論；對此，市長黃偉哲表示，若與展覽檔期、空間運用等不衝突，會考慮接受市民的申請，「拍婚紗也很歡迎」。

黃偉哲今天下午參加台南購物節暨台南商展開幕活動時，面對媒體的詢問，做出以上的回應，他強調，林志玲是在南美館一館舉行婚禮，而非辦理婚宴，沒有湯湯水水，以及大廚用火的疑慮，市政府樂觀其成。

黃偉哲說，林志玲是台南的女兒，自當獻上最誠摯的祝福，由於她是知名藝人，這場婚禮可以吸引大批粉絲與遊客，有助於地方觀光發展，好事一件。

至於一般人能否也「比照辦理」，黃偉哲指出，林志玲的婚禮是「空前」，但這樣的好事應該不會「絕後」。

黃偉哲提到，南美館一館的空間，要以市政府的展覽與活動等運用為優先，若不相衝突，可以考慮接受市民的申請。

黃偉哲認為，林志玲的婚禮後，南美館一館會聲名大噪，會有很多人來申請舉辦，至少可以拍婚紗，也很歡迎。

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