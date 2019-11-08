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卓榮泰與郭信良閉門會談 郭主動問起「蔡賴配」

民進黨主席卓榮泰（中）由立委陳亭妃（左）陪同到台南市議會拜會無黨籍議長郭信良（右），三人握手一起「護國保台」。（記者蔡文居攝）

民進黨主席卓榮泰（中）由立委陳亭妃（左）陪同到台南市議會拜會無黨籍議長郭信良（右），三人握手一起「護國保台」。（記者蔡文居攝）

2019-11-08 15:53:54

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨主席卓榮泰今天中午由立委陳亭妃陪同到台南市議會拜會無黨籍議長郭信良，雙方閉門密談近2小時。會後，卓榮泰表示，選舉到了，民進黨的目標就是「護國保台」，讓民進黨國會多數，小英總統連任，大家一起商量如何在最後63天同心協力，一起加油，爭取最後勝利。

據了解，會中，郭信良除了向卓榮泰表達他對民進黨的全力付出，卻落得被開除黨籍，即使退出民進黨，但沒有人像他退黨後還這麼支持民進黨。郭信良還說「是黨不要他，不是他不要黨。」請卓榮泰明察秋毫，卓則表達理解。

日前曾表達如果蔡賴配，會有一段適應陣痛期的郭信良，今天在會談中，也主動詢問卓主席有關蔡賴配一事，不過卓榮泰說這是總統的職權。

會後，對於蔡賴配一事，卓榮泰重申，這是總統的職權，標準答案是總統會在最適當的時機推出最佳的組合，希望能得到大家的支持。

卓榮泰今天上午陪同立委陳亭妃在台南市場掃街拜票，因適逢中午，陳亭妃邀請卓榮泰到南市議會吃個便飯、休息，雙方並與郭信良在議長室闢室密談，前後近2個小時。

陳亭妃說，大家都是老朋友了，過來聊一聊，沒有人會說議長郭信良不支持民進黨，他退黨後依舊力挺民進黨，這次大選也擔任小英台南後援會總會長，他支持民進黨是無庸置疑的事情。

議長郭信良（右）與民進黨主席卓榮泰（中）手牽手一起走出議會。（記者蔡文居攝）

議長郭信良（右）與民進黨主席卓榮泰（中）手牽手一起走出議會。（記者蔡文居攝）

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