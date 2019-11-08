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「徵夢啟事」20組提案 南市祭出140萬
2019-11-08 14:48:04
〔記者洪瑞琴／台南報導〕準備迎接2020的這個最後時刻，在台南生活、工作、求學的你，是否曾有過一些想法或念頭？
台南市新聞處籌辦2020跨年系列活動，推出2020台南造夢活動，以台南意象和實驗創意為主軸，公開徵求20組造夢計畫提案，不論是街區營造活化、社區公民發聲、在地文化展演，都是徵選對象，今（8）日起開始徵件，至11月22日止，將於12月3日公布獲選名單，總獎金140萬元。
台南市新聞處表示，台南是台灣的文化古都，除了有豐富的文化底蘊，近年來許多人也在這座城市中加入自己的創意，開啟追逐夢想的旅程，台南就像是一個夢想孵化器，也因這些夢想讓城市蓬勃發展。
南市新聞處表示，「做一些什麼，也許台南會變得更好」，歡迎大家一起勇敢造夢，讓各種夢想有機會在地實踐以及被更多人看見。
徵選類別分為「日常造夢」及「跨年造夢」，只要符合活動理念，主題不限。「日常造夢」計畫執行期間為12月4日至27日；「跨年造夢」計畫執行時間為12月28日至明（2020）年1月5日。
南市新聞處表示，鼓勵參賽者以多元方式將提案與南市12月31日跨年活動互相結合，兩類別各選出10組計畫執行，每組可獲得計畫獎金7萬元。