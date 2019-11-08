立體植物裝置藝術造型特殊 長榮大跨國師生合力完成方舟生態室

方舟生態室的植物，目前由國際生Cassien Toyi照顧、管理。（記者吳俊鋒翻攝）

2019-11-08 14:31:37

〔記者吳俊鋒／台南報導〕在氣候劇烈變遷下，農業栽種模式如何因應，已是重要課題，長榮大學執行「方舟生態室」（ARK Ecological room）計畫，跨國師生以多元的回收材質，共同創作了造型特殊的立體植物裝置藝術，是導入太陽能蓄電與自動澆灌等系統的微型菜圃，建構環境教育場域的代表性地景，也成為校園新亮點。

生態室計畫由長大的環境教育國際實驗學院與資訊暨設計學院共同執行，打造出舟狀橢圓體的微型菜圃，外圍水平層架栽種了香草等可食用植物，是綠意盎然，又很有設計感的裝置藝術。

目前現場由來自普隆地的永續發展國際學士學位學程外籍生Cassien Toyi進行專題實作，每天照顧方舟生態室的植物，並上傳養護歷程至活動區，規劃分階段地介紹當中的逾40種植物。

校長李泳龍表示，該計畫由跨國籍與跨系所協力營造，融入珍古德根與芽生態教育中心園區裡的可食性地景，藉此拉近人、食物與植物之間的距離，

李泳龍說，微型菜圃也安裝了太陽能蓄電與自動澆灌等系統，形成自給自足的栽種模式，建構出代表性的地景，過程中，國際生所獲得的知識與技能，也可以在返鄉之後，推廣台灣的環境教育。

計畫主持人環境教育國際實驗學院助理教授謝議霆則提到，執行者們一起協力營造，希望共同打造新的綠色景觀，兼具教育功能的前提下，讓校園更加具有特色。

國際生Cassien Toyi指出，方舟生態室雖然在打造的過程中很辛苦，但現在每天都能感受到植物們的生命力，讓他很有成就感，期待收成日的到來，品嘗多元豐富的品種。

方舟生態室由跨國師生合力打造。（記者吳俊鋒翻攝）

方舟生態室也來開箱文。（記者吳俊鋒翻攝）

方舟生態室計畫是長榮大學跨國籍跨系所的師生團隊合力執行。（記者吳俊鋒翻攝）

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