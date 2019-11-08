全國長照專業人員表揚 南市5人獲獎居全國之冠

衛福部優良長期照顧服務人員獲獎人員李逸軒，謝怡蓉，楊妤瑩，李靜宜，劉怡青（由左至右）。（南市社會局提供）

2019-11-08 13:03:18

〔記者蔡文居／台南報導〕衛生福利部辦理「 108年度優良長期照顧服務人員遴選活動」，依工作性質區分為「勞苦功高獎」、「卓越非凡獎」、「潛力新秀獎」、「絕佳拍檔獎」等4大獎項，全國共評選出30位獲獎者，其中台南市就有5位長期照顧服務人員獲獎，於今天（8日）北上接受表揚，獲獎人數居全國之冠。

社會局指出，南市社會局長期照顧管理中心在長期照顧服務人員囊括4大獎項，獲獎人數居全國之冠。獲獎人員分別為，優良照顧管理督導獎（勞苦功高獎）李靜宜、優良資深照顧管理專員獎 （卓越非凡獎） 謝怡蓉及楊妤瑩、熱血新進照顧管理專員獎 （潛力新秀獎） 劉怡青、優良A個案管理人員獎 （絕佳拍檔獎）成大醫院李逸軒。

市長黃偉哲對於獲獎的長期照顧服務專業人員十分肯定，他強調，擔任長期照顧專員及督導不僅只是一份工作，更是一項對生命價值的肯定。

社會局指出，為了提供失能長輩及身心障礙者的照顧服務，長期照顧管理中心由90位照管專員及督導提供服務，平均服務年資4年，包括社工人員及醫護相關人員的背景，融合各項專業，提供民眾豐富多元的長期照顧服務。今年5位優良長期照顧服務人員獲獎，卓越的成績更是對南市長期照顧服務的一大肯定，也歡迎更多新血加入長照服務的行列。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法