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台南知名小吃出即食包 外地隨時吃

阿憨鹹粥第二代老闆張森雄（右一）研發4款即食包，讓外地、旅外朋友都能吃到台南鹹粥的原味。（記者王捷攝）

阿憨鹹粥第二代老闆張森雄（右一）研發4款即食包，讓外地、旅外朋友都能吃到台南鹹粥的原味。（記者王捷攝）

2019-11-08 12:40:45

〔記者王捷／台南報導〕觀光客來台南一定要嚐的小吃，最可惜的是帶回去就不好吃了，為了能外地人或是外國人能吃到台南小吃，知名的鹹粥「阿憨鹹粥」開發系列商品，將台南的虱目魚粥、虱目魚肉燥、虱目魚香腸與魚酥變成常溫即食包，只要簡單用隔水加熱就能吃，不僅能讓外地人吃到熱呼呼的台南鹹粥，還可以讓國外的朋友，能嚐到台灣味。

台南小吃一定要吃現煮的才好吃，所以常讓觀光客覺得台南可以來好幾次，小吃永遠都吃不完，但也覺得很可惜，小吃要是包回家，加熱再吃就沒這麼好吃了，創立超過60年的阿憨鹹粥，要讓傳統小吃再進化，第二代接班人已經72歲的老闆張森雄，花了很久時間研究、送檢，讓鹹粥能裝進真空包裡，平時常溫儲藏，只要簡單隔水加熱就能吃。

張森雄說，為了能讓外縣市的朋友與在國外的台灣人能吃到家鄉味，即食鹹粥也是跟店內的鹹粥一樣都是用「半粥式煮法」，半粥煮法是指在用生米煮粥時，米粒尚未全開、未滲出米漿時加入高湯，很適合用於煮虱目魚等海鮮粥品，食材則選用牡蠣、虱目魚，運用特殊的即食包裝技術，將阿憨鹹粥原味呈現。

魚肉燥的即食包則用阿憨自製的醬油，並用台灣的香菇、紅蔥頭與新鮮虱目魚的「黃金二兩肉」來熬製，而虱目魚香腸簡單加熱就能吃，魚酥則做成小包裝，方便攜帶，這些產品最大的特點就是全部都能常溫保存一年，還可以自由搭配不同食材。

另外，為了消費者安全，所有產品都有送SGS檢查，也投保5千萬的食安險，讓觀光客到台南阿憨鹹粥，也能將原汁原味帶回家給朋友分享，如果無法到台南也沒關係，網路通路也能買得到。

即食包隔水加熱撕開包裝就是一碗阿憨鹹粥。（記者王捷攝）

即食包隔水加熱撕開包裝就是一碗阿憨鹹粥。（記者王捷攝）

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